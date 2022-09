Nevjerojatna nesreća: Pogodila ga munja dok je sjedio na kauču

Podijeli:







Izvor: Image by Pexels from Pixabay

Aidan Rowan sjedio je kod kuće i igrao svoj PlayStation kada je oko 22.30 čuo glasno pucketanje praćeno teškim osjećajem u tijelu. Pao je na koljena pa ga je šokirani suprug Aaron odveo u bolnicu. Tamo je zadržan pod nadzorom nekoliko sati prije nego što je otpušten samo s lijekovima protiv bolova, piše Metro.

“Bio sam na kauču i igrao igricu u kojoj igraš mačku lutalicu, a vani grmi. Začuo se vrlo glasan prasak groma i osjetio sam vrlo težak osjećaj u cijelom tijelu, a zatim i jaku vrućinu u desnoj ruci gdje su sada opekline. Trebala mi je otprilike minutu da se dobijem; osjećao sam se vrlo, vrlo zbunjeno. Otišao sam na kat i zamolio supruga za mokar ručnik, jer nisam znao što se dogodilo, a ruka mi je gorjela. Pitao je kakav je to miris, a to sam ja gorio”, ističe Rowan.

Zatim je nazvao svoje roditelje da me odvezu u bolnicu. Rekao je kako je mogao vidjeti da na mojoj ruci nastaju balončići.

“Došli smo na recepciju i Aaron je rekao da se nešto dogodilo i da je to možda bio udar groma i svi su me pogledali. Odvezli su me u sobu za procjenu i rekli su da izgleda kao da je bio udar groma. Devet liječnika s različitih odjela došlo me pregledati i stavili su me na monitor srca i napravili krvne pretrage. Srce mi je isprva nepravilno kucalo, ali kad se ujednačilo nakon četiri sata mogao sam ići kući”, prepričava.

Srećom, Rowanu je ostalo samo niz ožiljaka na lijevoj ruci i opekline u obliku “zvjezdanog praska” na desnoj ruci, ali kaže da je moglo biti puno gore. Rekao je da liječnici vjeruju kako se munja “odbila od vode i kroz prozor” nakon što je vruće vrijeme očvrsnulo tlo zbog čega se kišnica nakupila na vrhu.

“Nakon nekoliko dana sam shvatio što se dogodilo i da sam mogao umrijeti. I moji prijatelji bili su jako zabrinuti, posebno u prvih nekoliko dana, ali kad su shvatili da sam dobro počeli su bacati dosta šala o Thoru. Mislim da je to posljednji put da igram igru tijekom grmljavinske oluje!”, zaključio je Aidan, prenosi Metro.

