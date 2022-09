NATO započeo vojnu vježbu u baltičkoj regiji: “Štitimo istočno krilo”

NATO članice Mađarska, Njemačka, Češka, Italija, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Estonija, Latvija i Litva započele su danas zajedno sa zemljom partnerom Finskom vojnu vježbu "Ramstein Alloy 2022." s fokusom na NATO-ov koncept odvraćanja i obrane.

Domaćin trećeg nastavka ove vježbe je Latvija, a ova rutinska vojna vježba odvijat će se još sutra, priopćeno je iz NATO saveza.

Kako se navodi, po prvi put će u vježbu biti uključene aktivnosti i zračne i zemaljske integrirane raketne obrane.

“Ovo naglašava kako saveznici štite istočno krilo te se u isto vrijeme pripremaju za važnu provedbu NATO-ovog koncepta odvraćanja i obrane u baltičkoj regiji”, rekao je vođa vježbe Craig Docker.

Kako se ističe u najavi vježbe, ova jasna demonstracija kohezije, sposobnosti i odlučnosti saveza nastoji odvratiti izazivače od širenja destabilizacije i nereda ili stjecanja odlučujuće vojne prednosti koja bi naštetila euroatlantskoj sigurnosti. Ovime se tako prebacuje NATO-ove napore s reagiranja na krize na odvraćanje od kriza.

Today and tomorrow, Allied 🇨🇿🇪🇪🇩🇪🇭🇺🇮🇹🇱🇻🇱🇹🇹🇷🇬🇧 and Partner 🇫🇮 airforces conduct training drills in the Baltic Sea region



Exercise Ramstein Alloy focuses on #NATO's defend and deter concept



More info: https://t.co/lNGumehncU pic.twitter.com/Cq9CHPVxxt