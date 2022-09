Podijeli:







Izvor: Sebastian Grochowicz on Unsplash / ilustracija

Karte na letovima iz Rusije brzo su se rasprodale u srijedu nakon što je predsjednik Vladimir Putin naredio hitnu mobilizaciju 300.000 pričuvnika, prenosi britanska agencija Reuters.

Ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da će poziv biti ograničen na one s vojnim iskustvom, te da studenti i oni koji su služili samo vojni rok neće biti pozivani.

Unatoč tome, podaci Google Trends pokazuju skok u pretraživanjima za Aviasales, koja je najpopularnija ruska web stranica za kupnju karata za letove.

Izravni letovi iz Moskve za Istanbul u Turskoj i Erevan u Armeniji, oba odredišta koja Rusima omogućuju ulazak bez vize, rasprodani su u srijedu, prema podacima Aviasalesa.

Neke linije s međuslijetanjem, uključujući one od Moskve do Tbilisija, također nisu bile dostupne, dok su najjeftiniji letovi od ruskog glavnog grada do Dubaija koštali više od 300.000 rubalja (37.000 kuna) – što je višestruki iznos prosječne mjesečne plaće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.