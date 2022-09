Ruska nuklearna podmornica nalazi se u Mediteranu, a cilj joj je odvraćanje snaga NATO-a od rata u Ukrajini.

Prema obrambenom analitičaru H.I. Suttone, obavještajni podaci otvorenog izvora sugeriraju da ruska nuklearna podmornica djeluje u blizini Italije. Nuklearne podmornice su najmoćnije i najizdržljivije sredstvo ruske mornarice.

***BREAKING***#OSINT indicates that #Russia has sent a nuclear submarine to the Mediterranean. Playing cat and mouse with NATO, context #Ukraine



Nuclear submarines are the Russian Navy's most credible assetshttps://t.co/m3QzfHjQVH