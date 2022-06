VIDEO Najmanje 280 mrtvih u stravičnom potresu u Afganistanu

Najmanje 280 ljudi je poginulo, a više od 600 je ozlijeđeno u snažnom potresu u Afganistanu, javila je dravna novinska agencija Bahtar, a prenosi BBC. Potres je bio jačine 6,1 stupnjeva po Richteru.

Većina potvrđenih smrtnih slučajeva zabilježena je u pokrajini Paktika, rekao je Mohamad Nasim Hakani, čelnik uprave talibanske vlade za upravljanje katastrofama.

Smrtni slučajevi također su prijavljeni u istočnim pokrajinama Nangarharu i Kostu, dodao je.

In this video damage from earthquake is devastating. A local resident counting at least “ 30 people dead buried under in these homes” Gayan district in Paktika province in South- Western Afghanistan is one of the most remote districts and is home to destitute communities. pic.twitter.com/IZw5F6n0jL