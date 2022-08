Kiril Martinov, glavni urednik europskog izdanja neovisnih ruskih novina Novaja Gazeta, na Twitteru je objavio kako je obrisana objava Dmitrija Medvedeva na ruskoj društvenoj mreži VKontakte u kojoj je tražio da Rusija zauzme Gruziju i Kazahstan i ponovo uspostavi SSSR.

“Incident je pripisan hakiranju. Problem je u tome što je objavu stilistički nemoguće razlikovati od nebuloza koje bivši ruski predsjednik svakodnevno piše”, napisao je Martinov na Twitteru.

Dmitry Medvedev urged Russia to take over Georgia and Kazakhstan and restore the USSR. This Vkontakte post was deleted, and the incident was attributed to hacking. The problem is post stylistically indistinguishable from the nonsense that the former Russian president write daily.

Objavljeni su i screenshotovi Medvedevljeve obrisane objave u kojima su Kazahstan i Gruzija nazvane umjetnim državama čiji će ljudi ponovno živjeti zajedno u velikom i moćnom SSSR-u, prenosi Index.

Medvedev je sada, podsjetimo, zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti.

Dmitry #Medvedev published a post in which he calls #Kazakhstan and #Georgia "artificial states" and says that "all the peoples inhabiting the once great and mighty #USSR, will once again live together in friendship".



Medvedev later claimed that his account had been hacked. pic.twitter.com/TgR2l4iG2E