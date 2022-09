Na Heathrowu se sudarila dva aviona

Dva zrakoplova su se sudarila u srijedu navečer u londonskoj zračnoj luci Heathrowu, što je ocijenjeno manjim incidentom u kojemu nitko nije ozlijeđen, pišu britanska glasila i zračna luka.

Britanski mediji pišu o “manjem sudaru” dviju letjelica kompanija Icelandair i Koreanair.

Emergency services have rushed to the scene of a crash at #Heathrow Airport in #Londonhttps://t.co/VofWYpRLWG