Društvenim mrežama širi se informacija da je u bombardiranju ukrajinskog grada Harkiva poginuo 96-godišnji muškarac koji je preživio nekoliko koncetrancijskih logora u Drugom svjetskom ratu.

Boris Romančenko poginuo je kad je bomba pogodila stambenu zgradu u kojoj je živio, objavila je Zaklada za sjećanje na žrtve logora Buchenwald i Mittelbau-Dora.

“S užasom javljamo o nasilnoj smrti Borisa Romančenka u ratu u Ukrajini. Bivši zarobljenik i potpredsjednik Međunarodnog odbora Buchenwald-Dore za Ukrajinu poginuo je u petak u Harkivu.

Bomba je pogodila višekatnicu u kojoj je živio. Njegov je stan izgorio do temelja”, napisali su na Twitteru.

U objavi su također istaknuli da je Romančenko preživio koncentracijske logore Buchenwald, Mittelbau-Dora i Bergen Belsen.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu