Moskva najavila 50 milijuna tona izvoza žitarica

Izvor: Photo by Markus Siemens on Unsplash / ilustracija

Rusko ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je preliminarnu prognozu žetve žitarica i obećalo izvoz najmanje 50 milijuna tona žitarica, ako se taj rezultat postigne.

Prema novinskoj agenciji Interfax, ministarstvo trenutno predviđa žetvu od 130 milijuna tona.

“S tim rezultatom možemo imati izvoz od 50 milijuna tona”, rekla je u petak zamjenica ministra poljoprivrede Oksana Lut, dodajući da bi izvoz mogao biti i veći.

S druge strane, trenutna zabrana izvoza suncokreta bit će produžena nakon kolovoza. Lut je to opravdala nedostatkom domaćih rezervi za proizvodnju suncokretovog ulja.

Rusija je, kao i Ukrajina, jedna od najvećih svjetskih izvoznica žitarica.

Putinov rat u Ukrajini doveo je do značajnog povećanja cijena hrane na svjetskih tržištima.

Stručnjaci strahuju da će doći do gladovanja u dijelovima svijeta s obzirom na blokirane ukrajinskih luka. Moskva je odbacila optužbe da špekulira s gladi te je potom optužila Zapad da pogoršava prehrambenu krizu uvođenjem sankcija Rusiji.

Njemački kancelar Olaf Scholz u petak je rekao da se “Putinov narativ” o nadolazećoj prehrambenoj krizi mora opovrgnuti.

“Pronašao je izraz za to. Uvijek govori o nama kao o globalnom Zapadu”, rekao je Scholz.

Time Putin misli na svoje neprijatelje protiv kojih se želi udružiti sa svim drugim zemljama, rekao je Scholz.

“Prehrambenu krizu izaziva rat koji je on pokrenuo, a on pokušava onda okriviti one koji stoje uz Ukrajinu”, rekao je Scholz.

