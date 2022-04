Moldavija bijesna na Rusiju, Zelenski upozorava svijet: Ovo je tek početak

Britansko ministarstvo obrane u novom obavještajnom izvješću navodi da se teške borbe i dalje vode u Mariupolj unatoč činjenjici da je Rusija objavila da je već zauzela taj grad.

