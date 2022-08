Glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova u ponedjeljak je postala predmet ismijavanja na društvenim mrežama zbog tvita u kojemu opravdava pripadnost Tajvana Kini, a u prilog tomu navodi broj kineskih restorana na otoku.

“Baidu Maps, jedna od glavnih aplikacija za karte u Kini, ukazuje na to da u Taipeiju postoji 38 restorana koji nude kuhinju kineske provincije Shandong i 67 restorana koji nude specijalitete provincije Shanxi”, napisala je Hua Chunying u nedjelju na Twitteru, društvenoj mreži blokiranoj u Kini.

“Okusni pupoljci ne lažu. Tajvan je oduvijek bio dio Kine. Davno izgubljeno dijete na kraju će se vratiti kući”, napisala je.

Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/p50RXund9T