Meteorolog Mike Seidel, koji radi za američki Weather Channel, objavio je dramatičnu snimku iz Fort Myersa, mjesta preko kojeg je prešao uragan Ian.

Na snimci se vidi i čuje kako silovit vjetar hara obalom Floride.

“Bili smo središtu uragana kategorije četiri dulje od pet sati. Najgore je bilo kad je odlazio. Nisam iskusio ništa blizu ovome u dulje od 30 godina”, napisao je Seidel na Twitteru.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm