Podijeli:







Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel osvrnula se na nuklearne prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina te poručila da se takve izjave trebaju shvatiti ozbiljno.

“Shvaćanje tih izjava ozbiljno, a ne ignorirati ih kao da su blef, nego shvaćajući ih ozbiljno nipošto nije znak slabosti ili pomirljivosti, to je znak političke mudrosti”, rekla je Merkel u intervjuu za Sueddeutsche Zeitung, a prenosi Meduza.

VEZANE VIJESTI Medvedev prijeti nuklearnim oružjem: “Ovo sigurno nije blef” Medvedev prijeti nuklearnim oružjem: “Mi smo izabrali svoj put, nema povratka!”

Podsjetimo, Putin je 21. rujna u obraćanju naciji optužio Zapad za provođenje agresivne politike prema Rusiji i za “nuklearnu ucjenu”. Ruski lider je poručio da se “vjetar može okrenuti u njihovom smjeru”.

Putin je također naglasio da Rusija ima pravo koristiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju da bi zaštitila svoj narod, ističući pritom da ne blefira.

Osim Putina, nuklearnim oružjem je više puta zaprijetio i Dmitri Medvedev, bivši predsjednik Rusije te zamjenik šefa ruskog Vijeća sigurnosti.

Najprije je 22. rujna poručio da Rusija ima pravo koristiti “svako rusko oružje, uključujući strateško nuklearno oružje i oružje temeljeno na novim načelima” u zaštiti svog teritorija.

Novu prijetnju uputio je u utorak, 27. rujna. “Opet moram podsjetiti – za one gluhe koji čuju samo sebe – Rusija ima pravo upotrijebiti nuklearno oružje ako je to potrebno, u unaprijed određenim slučajevima”, istaknuo je Medvedev ponavljajući Putinove riječi da to nije blef.