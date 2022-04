Međunarodni tužitelj nakon posjeta Buči: “Ukrajina je mjesto zločina”

Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Karim Khan posjetio je ukrajinske gradove Buču i Borodjanku ovaj tjedan gdje su početkom travnja otkrivene masovne grobnice i ubijeni civili nakon povlačenja ruskih snaga s tog područja.

“Ukrajina je mjesto zločina. Ovdje smo jer imamo razloga vjerovati da su počinjeni zločini koji spadaju pod jurisdikciju Međunarodnog suda. Moramo se probiti do istine”, rekao je Karim Khan nakon posjete Buči u srijedu.

Na Twitteru su objavili fotografije Khana u razgovoru s lokalnim stanovnicima u razrušenom gradu.

“Glasovi onih koji su direktno pogođeni navodnim ratnim zločinima moraju biti u središtu naše neovisne istrage kako bismo došli do istine. Preživjeli i obitelji žrtava bit će partneri u našem naporu da doznamo istinu”, istaknuo je.

