Eva Mireles prva je identificirana žrtva masakra koji se jučer dogodio u osnovoj školi Robb u Uvaldeu u Texasu u kojemu je ubijena 21 osoba, od kojih su većina djeca.

Mireles koja je bila u 40-im godinama života podučavala je četvrti razred, a u školi je, prema pisanju New York Timesa, radila 17 godina.

Na stranicama škole piše da je bila udana za policajca i imala jednu kćer. Voljela je trčanje, planinarenje i svoje ljubimcem prenosi Nova.rs.

JUST IN- First victim of the Uvalde school massacre has been identified as Eva Mireles, a 4th Grade Teacher at Robb Elementary.



