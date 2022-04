Mariupolj prije i poslije: Pogledajte kako je izgledao ukrajinski lučki grad

Mariupolj je bio prosperitetan lučki grad s oko 440.000 stanovnika. Ruska vojska ga je pretvorila u poprište pustoši i smrti.

Fotografije svjedoče o uništenju grada:

Izvor: Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS

Luka Mariupolj u svibnju 2014.: Mjesto za opuštanje i šetnju. Grad je “najtoplijom vodom za kupanje” u cijeloj Ukrajini privlačio turiste. A prije svega, luka je bila važan gospodarski faktor za Mariupolj, mnogi građani su radili u tvrtkama čija djelatnost je direktno ili indirektno bila vezana uz luku. Odavde je Ukrajina u svijet izvozila željezo, čelik, žitarice i strojeve.

Dva mjeseca nakon početka agresorskog rata Rusije, brodova gotova više i nema u luci. “Svi važni objekti gradske infrastrukture, uključujući morsku luku i plovni put, nisu samo minirani, nego i blokirani plovećim kranovima”, rekao je ruski ministar obrane Sergej Šojgu agenciji Interfaks. Ovako danas izgleda mariupoljska luka.

Dramsko kazalište Mariupolj postalo je poznato tijekom krvavog napada ruskih snaga na Ukrajinu.

Mariupol Drama theatre before the war.. before Russians destroyed it with 500-kg bomb killing hundreds of civilians inside.. pic.twitter.com/MhTbw7EJnx

Na ovoj fotografiji jasno se vidi kako je kazalište izgdedalo prije i nakon ruske invazije.

Mariupol theatre before bombing and after. Imagine there are 1300 women, children, elderly people under the rubble. This is what #Russia do to Ukraine: it’s genocide. pic.twitter.com/YEcOlkxqK0