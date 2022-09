Podijeli:







Izvor: N1

Vojni analitičar Marinko Ogorec u N1 Studiju uživo komentirao je govor ruskog predsjednika Vladimira Putina i situaciju u Rusiji i Europi.

“Putinove su poruke vrlo opasne, on ne blefira”, rekao je Marinko Ogorec i dodao: “Ako bude ugrožen, kako kaže, upotrijebit će nuklearno oružje, spreman je izazvati Treći svjetski rat. To je sad opasna situacija. Nisu to njegove ambicije, nego je on osobno ugrožen. Njegovi podanici su isto ugroženi. U pitanju je Putinova egzistencija, on ne smije izgubiti rat.”

Komentirajući situaciju u Rusiji, rasprodane letove nakon Putinova govora i sve više vijesti o otporu Putinovim idejama Ogorec je rekao da nema naznaka puča:

“Rusija ima povijesnih iskustva s takvim situacijama, ne može se govoriti o puču. Zasad nema ni naznaka, Putin ima odličnu podršku većine stanovništva.”

Jutrošnji govor ne smatra potezom očajnika: “To je jedini logični potez koji sad može. Od početka agresija ruska vojska je napravila niz pogrešaka i ovo sad, protuofenziva ukrajinskih snaga, jedna je od katastrofalnih pogrešaka u vođenju. Očito imaju problem i s vodstvom i s logistikom. Putin mora ojačati snage, zaustaviti prodor ukrajinskih snaga.”

Na pitanje kad bi se moglo dogoditi da Putin odluči upotrijebiti nuklearno oružje, Ogorec je rekao:

“Što se tiče nuklearnog oružja, nadam se da do toga neće doći. Ako se pojavi prva gljiva, obje strane će isprazniti svoje arsenale odmah i onda civilizacija više nema što tražiti, gotovo je s ljudskom vrstom i civilizijom kakvu poznajemo. Što se tiče njegove kalkulacije, problem je u tome što ne znamo u stvari vitalne interese Rusije za koje smatra da ih treba štititi.”

Smatra da, ako dođe do sukoba izvan Ukrajine, to će biti sukob s NATO-om.

“Ako dođe do napada van Ukrajine, to bi bio sudar s NATO-om, to znači nuklearni rat, neodvojivo je. Opcija je jasna – sva nuklearna sredstva idu s mjesta lansiranja na velike gradove, strateška mjesta… Retorika oko uporabe nuklearnog oružja je vrlo zabrinjavajuća”, rekao je.

“Zašto se Putin bori? Koji je cilj?”

Govoreći o djelomičnoj mobilizaciji i rasprodanim letovima iz Moskve istaknuo je da je to normalan slijed događaja, a ne panika:

“Ako ljudi naglo bježe, naravno da će zatvoriti granice i neće dozvoliti da se ljudi isele, to je napravila i Ukrajina kad je došlo do agresije. Što se tiče Putina, ima ozbiljnih problema unutar vojske na moralnom planu, motivacija za borbu očito ne postoji. Putin uvjerava da oslobađa Ukrajinu od nacista, ali zašto se on bori, koji je cilj? To ideološko opravdanje denacifikacijom, o čemu pričamo? Zelenski je židovskog porijekla.”

Ipak, Ogorec smatra da NATO ne reagira kako bi trebao: “Imam osjećaj da smatraju da Putin blefira, još su zaoštrili retoriku i to nije dobro. Putin ratuje protiv zapada, to je sad jasno. On protiv sebe ima zapad. Može li ta retorika prevagnuti i krenuti u konačan obračun. Mislim da bi svi akteri u ovoj priči trebali stati na loptu, ublažiti retoriku, pokušati sjesti za stol i dogovoriti što se može.”

Ističe da su Ukrajinci zaslužili pobjedu dok si istovremeno Rusija ne smije dozvoliti poraz. Također, dodaje da svatko tko ima nuklearno oružje, sa svog teritorija može dohvatiti bilo koju točku na zemlji.