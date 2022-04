Mađarska je spremna Rusiji plaćati plin u rubljima.

“Nemam problema s plaćanjem u rubljima. Ako Rusi to od nas zatraže, plaćat ćemo u rubljima”, rekao je premijer Viktora Orban, a na Twitteru objavio njegov glasnogovornik Zoltan Kovacs.

PM Orban: We don't have any difficulty paying in rubles, if the Russians ask us to, we pay in rubles. #Orban #pressconference