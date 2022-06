Macron dobio relativnu većinu nakon prvog kruga izbora u francuskom parlamentu

Podijeli:







Izvor: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ima velike izglede za stvaranje većine u Narodnoj skupštini nakon objave rezultata prvog kruga parlamentarnih izbora, pokazali su službeni preliminarni rezultati.

Predsjednikov centristički tabor dobio je 25,75 posto glasova prema preliminarnim podacima Ministarstva unutarnjih poslova objavljenima u nedjelju navečer. Novi savez ljevičara, komunista, zelenih i socijalista na čelu s lijevim političarem Jean-Lucom Melenchonom dobio je 25,66 posto, samo oko 21.400 glasova manje od Macronove koalicije u zemlji u kojoj oko 48,7 milijuna birača ima pravo glasa.

Međutim, projekcije predviđaju jasnu većinu za liberalnog predsjednika u raspodjeli mandata nakon drugog kruga izbora za tjedan dana. Izračuni raspodjele mandata pokazuju da bi Macronova koalicija mogla osvojiti oko 255 do 310 od 577 mjesta u Narodnoj skupštini, što znači da je nejasno hoće li imati dovoljno za apsolutnu većinu od najmanje 289 mjesta.

Ovaj rezultat uspjeh je za novi ljevičarski savez predvođen Melenchonom. Međutim, projekcije ovom nedavno formiranom taboru daju samo oko 150 do 210 mjesta u parlamentu. Razlike između postotka glasova i raspodjele mandata posljedica su složenog izbornog sustava Francuske u kojem se glasovi računaju samo za pobjednika u jednoj izbornoj jedinici.

Francuska premijerka Elisabeth Borne pozdravila je prve rezultate prvog kruga parlamentarnih izbora. „Mi smo jedina politička snaga koja je sposobna dobiti većinu u Narodnoj skupštini“, rekla je Borne u nedjelju navečer, a također neizravno upozorila birače na opasnosti od potpore ljevici. „Ne možemo riskirati nestabilnost“, rekla je.

„Naš prvi zajednički zadatak je uvjeriti ljude da se vrate glasačkim kutijama“, dodala je Borne pozivajući one koji nisu glasali da to učine u drugom krugu.

Izlaznost je dosegla samo 47,51 posto prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, što je rekordno nizak nivo.

Međutim, Melenchon tvrdi da su rezultati očiti poraz za njegovog protivnika. „Istina je da je predsjednička stranka poražena u prvom krugu“, rekao je. „S obzirom na ovaj rezultat i izvanrednu priliku koju predstavlja za naše živote i budućnost naše domovine, pozivam naš narod da iduće nedjelje navali na birališta kako bi jednom zauvijek odbacili katastrofalne projekte Macronove većine“, dodao je.

Čelnik konzervativnih republikanaca Christian Jacob rekao je da njegova stranka ostaje važna politička snaga u godinama koje dolaze. Stranka očekuje 40 do 80 mjesta.

U međuvremenu, krajnje desna nacionalistica Marine Le Pen ustvrdila je da su rezultati “ogromna pobjeda“ te ima očekivanja od sljedećeg kruga glasanja. „Važno je da Emmanuel Macron nema apsolutnu većinu koju će zloupotrijebiti u primjeni svojih sebičnih i brutalnih metoda“, rekla je.

Za Macrona parlamentarni izbori govore o tome hoće li moći provesti svoje planove tijekom drugog mandata, uključujući kontroverznu mirovinsku reformu i hitno potrebna poboljšanja u obrazovanju i zdravstvu. Macron se također želi više usredotočiti na politiku zaštite okoliša te snažnije razvijati nuklearnu i obnovljive izvore energije. Za to mu je potrebna većina u parlamentu.

Ako Macronovi glasovi budu dovoljni samo za relativnu većinu, predsjednik i vlada bit će prisiljeni tražiti potporu u drugim taborima. Vjerojatno bi tada postojala manjinska vlada koja se pokušava osloniti na snage lijevog ili desnog centra, ovisno o projektu.

Iako su mnogi Francuzi bili nezadovoljni Macronovim rezultatima na vlasti, 44-godišnjem čelniku išla je u prilog činjenica da se parlamentarni izbori u Francuskoj doživljavaju kao potvrda predsjedničkih izbora. Tradicionalno u glasovanju sudjeluju uglavnom pristaše pobjednika, dok ostali često ostaju kod kuće.

Bez obzira na točan odnos snaga u parlamentu, Njemačka i Europa mogu i dalje računati na Francusku kao na pouzdanog partnera. Macron neće dopustiti bilo kakve kompromise oko svog proeuropskog kursa i solidarnosti s Berlinom.

Francuska će također ostati sastavni dio ujedinjene fronte Zapada protiv Rusije, agresora u ukrajinskom sukobu. Očekuje se da će socijalisti i republikanci biti solidarni s Macronovom koalicijom o europskim pitanjima umjesto da ih blokiraju.

Iako je Macronova predsjednička utrka protiv Le Pen bila teža no što se očekivalo, njezina stranka Nacionalna fronta bila je manje zastupljena na parlamentarnim izborima. Prema preliminarnim službenim rezultatima dobila je 18,68 posto glasova i može se nadati samo 10 do 45 mjesta jer će se ostale stranke pokušati ujediniti protiv njih.

Republikanci – do sada najjača oporbena snaga – doživjeli su još jedan izborni poraz sa samo 10,42 posto glasova. Projekcije im daju 40 do 80 mjesta. Macronova najveća prijetnja u prvom krugu parlamentarnih izbora nije došla od strane desnice već od Melenchona, ljevičarskog veterana koji je iza sebe uspio ujediniti rascjepkane ljevičare. Pronicljiv govornik i strateg, istaknuo se u kampanji od koje je Macron ostao udaljen do posljednjih dana.

