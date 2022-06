Podijeli:







Izvor: NELSON ALMEIDA / AFP

Luksemburg će postati druga država Europe koja će legalizirati uzgajanje kanabisa za osobne potrebe i konzumaciju, ali ne i posjedovanje ili prodaju.

Ministrica pravosuđa Sam Tanson predstavila je prijedlog zakona koji će omogućiti svim stanovnicima Luksemburg da kod kuće uzgajaju do četiri biljke, ali i napomenula da one ne smiju biti na vidljivom mjestu. Tanson je dodala da će novi zakon omogućiti i konzumiranje marihuane, ali samo kod kuće, dok će na javnim mjestima to i dalje biti zabranjeno.

VEZANE VIJESTI Sve više slučajeva trovanja marihuanom kod ljubimaca. Ovo su simptomi Pandemija promijenila navike korisnika droge u Europi, veća potrošnja marihuane

“Legalizacija uzgajanja i privatne potrošnje je prvi korak u okviru koncepta suprotstavljanja ilegalnom tržištu i ilegalnoj trgovini kanabisom”, navodi se u prezentaciji Ministarstva pravosuđa.

Kazne za posjedovanje do tri grama kanabisa bit će između 25 i 500 eura, što je značajno smanjenje u odnosu na trenutne kazne koje iznose od 251 do 2.500 eura. Također, policija će prekršitljima izdavati upozorenja, neće biti pokretan prekršajni ili kazneni postupak, pa samim tim kazna neće biti ni zabilježena u dosjeu.

Međutim, za veće količine kanabisa moguće je izreći znatno višu novčana kaznu, ali i kaznu zatvora, jer će se osoba, kod koje se pronađene više od tri grama, smatrati trgovcem narkoticima.

Olakšice koje predviđa novi zakon, ne odnose se na maloljetne osobe kojima će policija odmah pisati prijavu i poslati ih kod nadležnog tužitelja.

Nakon što je Vlada predstavila nacrt zakona, on je upućen u parlament na razmatranje i usvajanje. Prije glasanja bit će nužno novo mišljenje Državnog savjeta o usklađenosti nacrta zakona s Ustavom Luksemburga, međunarodnim ugovorima i drugim zakonima.

Zabrinutost susjeda

Premda je Vlada Luxemburga najavljivala potpunu legalizaciju još 2018. godine, neposredno nakon što je legalizirala medicinski kanabis, to se ipak nije dogodilo, jer novi zakon ne predviđa legalno posjedovanje niti prodaju kanabisa u specijaliziranim trgovinama, takozvanim cofee shopovima.

Susjedne države ranije su se bunile zbog najave dekriminalizacije kanabisa u Luksemburgu, iz straha da će građani Njemačke, Francuske ili Belgije sada dolaziti u tu zemlju kupovati lake droge koje su im kod kuće zabranjene. Međutim, kritički glasovi su sve tiši, posebno nakon signala iz Njemačke da je sličan zakon u pripremi i u toj zemlji.

Premda je Luksemburg ranije najavljivao da će postati prva država koja će legalizirati kanabis, sporost državne uprave na pripremi zakona potisnuo ih je na drugo mjesto.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.