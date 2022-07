Lavrov: Ovo je početak nove ere

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov susreo se sa stalnim predstavnicima zemalja članica Arapske lige te ustvrdio da svijet ulazi u "novu eru".

“Mi smo na početku nove ere. Govorim o pokretu usmjerenom prema stvarnom multilateralizmu, a ne onom koji je Zapad pokušao nametnuti”, rekao je Lavrov na sastanku, a prenose ruski prorežimski mediji, prenosi Index.

