Podijeli:







Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Kremlj je odbacio tvrdnje da planiraju cyber napad kao odgovor na val sankcija sa Zapada.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitri Peskov, rekao je da “za razliku od zapadnih zemalja, uključujući SAD, Rusija se ne ponaša kao bandit”, prenosi Sky News.

VEZANE VIJESTI Moskva: Rusko-američki odnosi na rubu pucanja zbog Ukrajine Bivši šef CIA-e o Putinu: Ima prst na nuklearnom okidaču, nadam se da je razuman

Komentari stižu nakon što je Bijela kuća jučer objavila da imaju sve veći broj dokaza da ruska vlada razmatra i opcije cyber napada.

Sinoć je američki predsjednik Joe Biden rekao da vjeruje da se Rusija priprema tzv. “false flag” operaciju – lažni napad s namjerom da se krivnja pripiše drugoj strani.

“Putin je stisnut uza zid. Nije očekivao ovakvu snage našeg jedinstva. I što se više osjeća pritisnutim, to su ozbiljnije taktike koje bi mogao upotrijebiti. Sve smo to vidjeli i ranije. Proveo je puno “false flag” operacija. Kad god počne pričati o bilo čemu što smatra da će napraviti NATO, Ukrajina ili SAD, to znači da se on to sprema napraviti.”

Biden je dodao i da se Putin možda priprema na upotrebu biološkog oružja u Ukrajini.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.