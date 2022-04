Kremlj: Nećemo odmah isključiti plin zemljama koje ne plate u rubljima

Podijeli:







Kremlj je u petak objavio da neće odmah isključiti isporuku plina zemljama koje ne udovolje jučerašnjem ultimatumu ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Podsjetimo, predsjednik Vladimir Putin potpisao je u četvrtak odluku kojom se od stranih kupaca, odnosno “neprijateljskih zemalja”, zahtijeva da od 1. travnja plaćaju u rubljima za ruski plin ili im prijeti obustava ugovora, što je potez koji europske države smatraju “ucjenom”.

“Dobio sam puno pitanja o tome znači li novi dekret da ćemo od danas isključiti isporuku plina zemljama koje ne počnu plaćati u rubljima. Ne, to ne znači to i to ne slijedi iz dekreta”, rekao je Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

Peskov je dodao da su plaćanja za današnje isporuke plina predviđena krajem travnja ili početkom svibnja.

“Ali još jednom ponavljam, za sve detalje je bolje kontaktirati Gazprom”, rekao je Peskov.

