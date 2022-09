Kraljevska obitelj hitno pozvana u Balmoral, kraljičino stanje je ozbiljno

Nadbiskup od Canterburyja Justin Welby poručio je da se vjernici mole za kraljicu.

Moje i molitve ljudi širom crkve i nacije danas su uz njeno veličanstvo Kraljicu. Neka joj Božja prisutnost da snage i utješi je, kao i njenu obitelj i one koji se brinu o njoj", napisao je Welby na Twitteru

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.



May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.