Kralj Charles će s braćom i sestrom bdjeti uz lijes pokojne kraljice

Izvor: Dan Kitwood / POOL / AFP

Kralju Charlesu pridružit će se njegova braća i sestra u tihom bdjenju uz lijes njihove pokojne majke kraljice Elizabete u petak, dok tisuće ožalošćenih građana stoje kilometrima u redu kako bi kraljici odali posljednju počast.

Charles, njegova sestra princeza Anne i braća prinčevi Andrew i Edward pridružit će se ceremonijalnoj straži na 15-minutnom bdjenju u Westminster Hallu u središtu Londona, gdje od srijede navečer počiva lijes njihove 96-godišnje majke.

Deseci tisuća ljudi iz svih društvenih slojeva Britanije i iz cijeloga svijeta već su satima strpljivo stajali u redu kako bi imali priliku proći pored lijesa, a red se protezao gotovo osam kilometara.

Očekuje da će oko 750.000 ljudi vidjeti lijes prije nego što ispraćaj završi u ponedjeljak, u 6,30 sati ujutro po mjesnom vremenu, na dan Elizabetinog državnog sprovoda.

Prije bdjenja u 19,30 sati po lokalnom vremenu, Charles i njegova supruga Camilla, kraljica supruga, otputovat će u Wales.

Tim putovanjem završit će turneju po Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom koje je obavljao ceremonijalne dužnosti kako bi potvrdio svoj status kao novog monarha i šefa države te kako bi pozdravio javnost koja tuguje zbog gubitka Elizabete, koja je vladala 70 godina.

Kraljevski par bit će dočekan paljbom iz 21 vatrenog oružja, prisustvovat će misi u katedrali i otputovati u velški parlament. Charles će se sastati s prvim ministrom Walesa i drugim političarima.

Wales ima poseban značaj za novog kralja, koji je pet desetljeća prije prošlotjednog stupanja na prijestolje imao titulu princa od Walesa – dulje nego itko prije. “Njegova strast i naklonost prema Walesu je jasna. Pokazao je doživotnu predanost građanima zemlje”, rekao je njegov glasnogovornik.

Sjećanja

U međuvremenu, novi princ od Walesa, Charlesov sin William, posjetit će trupe s Novog Zelanda, Kanade i Australije koje su u Britaniji kako bi sudjelovale u događajima oko Elizabetinog državnog sprovoda u ponedjeljak. Društvo će mu praviti supruga Kate, nova princeza od Walesa. Titulu je prethodno nosila Williamova majka Diana koja je poginula u prometnoj nesreći 1997. godine.

Njezina smrt također je izazvala nacionalnu tugu, a William je u četvrtak govorio o tome kako su događaji od prošloga tjedna oživjeli sjećanja na Dianinu pogrebnu povorku.

William je u srijedu, zajedno s Charlesom i mlađim bratom Harryjem, hodao u svečanoj povorci uz kraljičin lijes od Buckinghamske do Westminsterske palače, prizor koji jako podsjeća na onaj kada su prinčevi kao dječaci prije 25 godina pratili Dianin lijes. “Jučerašnji hod bio je zahtjevan… vratio mi je nekoliko uspomena”, rekao je William dok su on i njegova supruga Kate razgovarali s građanima i promatrali more cvijeća koje je ostavljeno ispred kraljevske rezidencije Sandringham u istočnoj Engleskoj.

Britanija se priprema za dolazak predsjednika, premijera i članova kraljevskih obitelji iz cijeloga svijeta, a pogreb koji se održava u ponedjeljak vjerojatno će biti jedna od najvećih ceremonija ikada viđenih u britanskoj prijestolnici, u kojoj će sudjelovati tisuće vojnog osoblja.

“Naš je cilj i uvjerenje da će državni sprovod i događaji koji će uslijediti u sljedećih nekoliko dana ujediniti ljude diljem svijeta”, rekao je grof maršal Edward Fitzalan-Howard, vojvoda od Norfolka, koji je zadužen za državna događanja.

