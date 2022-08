Podijeli:







Izvor: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao situaciju u Ukrajini. Ističe da Rusi nisu ostvarili ono što su planirali i zato se invazija pretvorila u iscrpljujući sukob kojem se ne vidi kraja.

Komentirajući izjave da je Rusija izgubila rat, ali da ni Ukrajina nije pobijedila, Božo Kovačević je rekao:

“Ukrajina još nije pobijedila, a mislim da svi kojima je do pravednosti, žele da Rusija izgubi, no to nije sasvim sigurno. Nije jasno ni koliko će rat trajati. Čim nije izvorni ruski naum uspio, blitzkrieg i svrgavanje vlasti, bilo je jasno da će se to pretvoriti u iscrpljujući sukob. Ukrajina je pokazala spremnost veću nego se očekivalo i opredjeljenje ukrajinskog naroda je očito bilo iznenađenje za Rusiju i to je presudilo da se zamišljeni zločinački blitzkrieg pretvori u iscrpljuujući rat. Dok je Zapad spreman vojno i ekonomski pomagati Ukrajini, ona može onemogućavati daljnje rusko napredovanje i konsolidaciju ruske vlasti na ukrajinskom tetitoriju. Dok u Rusiji ne dođe do političkih promjena, ovo će biti iscrpljujući rat.”

“Rusija je napala Ukrajinu jer se opredijelila za Europu nasuprot očekivanja Moskve. Ako Ukrajina postane slobodna demokracija, onda će i Rusi postaviti pitanje zašto ne bismo i mi bili demokratska zemlja”, dodaje.

Napominje da politička slika Rusije nije monolitna: “U nizu gradova su bile demonstracije protiv invazije, prosvjedovali su ljudi svih naraštaja. To znači da je i kod starijih iščezao onaj genetski usađeni strah od vlasti. Sankcije će ostaviti dugoročne posljedice na rusku ekonomiju. Troškovi rata će rasti, ostat će manje novca za represiju u Rusiji.”

Kovačević kaže da je Putin napravio grešku jer je mogao ostati zapamćen kao lider koji je unaprijedio zemlju:

“Očekivalo se da će bogati oligarsi utjecati na Putina da promjeni politku, ali to očito nije tako, poluge moći su očito ipak u Putinovim rukama, a oligarsi u većoj mjeri ovise o njemu, nego on o njima. Putin je napravio kardinalnu grešku ovom invazijom. Umjesto da ga pamte kao predsjednika koji je unaprijedio Rusku Federaciju, ostat će zapamćen kao onaj koji je poduzeo nerazuman rat s katastrofalnim posljedicama za vlastitu zemlju.”

