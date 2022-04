Podijeli:







Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u N1 Studiju uživo komentirao je predsjedničke izbore u Francuskoj.

Kovač smatra da veće šanse za pobjedu u drugom krugu predsjedničkih izbora ima Emmanuel Macron.

“Macron je kandidat bolje stojećih Francuza, bolje stojećih i urbanih sredina, a Marine Le Pen je kandidat zapostavljene i radničke Francuske”, rekao je Kovač.

Dodao je da Macron nije pokazao dovoljnu bliskost s narodom, što je iskoristila Le Pen koja je pokazala razumijevanje za njihove probleme.

“Ako se ne približi puku, to će za njega biti rizično. Ali moja procjena je, ako Macron ne napravi neku stratešku grešku, Le Pen će teško pobijediti. Njezina pobjeda bi bila jedna desna revolucija. Ona bi puno toga promijenila u Francuskoj. Došlo bi do “orbanizacije” Francuske i to bi stvarno utjecalo i na Europu i na Europsku uniju. Smatram da je to za dubinske strukture francuske politike prevelik zalogaj i rizik”, ocijenjuje Kovač.

Smatra da Le Pen želi zagrabiti u sve sfere glasača, ali da će joj to biti teško jer će Macron imati podršku establišmenta.

“Moja procjena je da će se on sada približiti narodu, pokajati i tražiti njihovu podršku”, rekao je Kovač.

Vjeruje da ovo nije kraj političke karijere Le Pen čak i ako izgubi u ovom krugu, te da bi se mogla kandidirati i za pet godina.

Rat u Ukrajini

Kovač je kazao da je Macron trenutno najupečatljiviji lider u Europi.

“Njemački kancelar Olaf Scholz još nije izgradio taj status prvog čovjeka Europe. Scholz ima minsitricu vanjskih poslova iz redova Zelenih koja je jastreb i željela bi da se puno više čini. On je ipak mudriji. Lako je govoriti, ali tamo prijeti scenarij ‘sirizijacije'”, upozorio je Kovač, dodajući da treba ili kopneno djelovati ili treba doći do primirja.

Ukazuje da se ne vide da sankcije mogu odvratiti Putina od toga da nastavi ratovati te da Putinu čak raste potpora.

“Rusi imaju razumijevanje za tu specijalnu vojnu operaciju. Bez vojne intervencije, tu neće biti mogućnosti za Ukrajinu da vrati sve okupirane područje. Najlakše je govoriti kako se trebaju Ukrajinci boriti do kraja, ali ako je riječ o tome da treba poslati vojne snage – nitko ne želi. Scholz je tu mudar i kaže – lako je to govoriti i slati oružje. Ili će se vojno intervenirati i donijeti odluka za koju nitko nema hrabrosti, pa ni Amerikanci, ili dovesti u situaciju da se vode iskreni pregovori”, rekao je Kovač.

