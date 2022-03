Podijeli:







Izvor: FADEL SENNA / AFP

Suprotno nekim medijskim špekulacijama, izgleda kako Putin ipak nije niti lud niti nepromišljen. Ovo je pomno planiran potez – strateška računica i priprema ruskog gospodarstva za međunarodne sankcije počela je još prije aneksije Krima. Gomilanje deviznih rezervi, diverzifikacija trgovinskih veza, poticanje proizvodnje hrane i samodostatnost osnovnih životnih namirnica ekonomski su pokazatelji pomno pripremanog plana.

Kristijan Kotarski s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu za HRT je kazao da su sankcije Rusiji zapravo uvedene još prije aneksije Krima 2014. godine, a ne tek nedavno. To je, kaže, vidljivo u cijeni barela nafte na svjetskom tržištu.

“Nakon 2012. godine, cijena barela je rijetko kada prešla 60 dolara. To je sigurno štetilo ruskom rastu. Sankcije nisu dovele do toga da je ruski BDP pao, ali je stagnirao. Dok su zemlje središnje i istočne Europe rasle po prosječnoj godišnjoj stopi od 3 do 5 posto, Rusija je cijelo vrijeme stajala na mjestu, rekao je Kotarski u specijalnoj emisiji “Rat u Ukrajini”.

Dodaje kako je Rusija intenzivno počela raditi na svojoj kampanji upravo 2014. godine masovno povećavajući devizne rezervne, računajući da im se ne može dogoditi upravo ono što se dogodilo – presedan da država ne može pristupiti svojim državnim rezervama.

“Vladimir Putin je cijelo vrijeme radio na punjenju svog ratnog kovčežića, računajući da će uvijek moći doći do novaca, unatoč uvođenja embarga i sankcija, i da će to moći financirati njegovu ratnu mašineriju. Računao je da će Ukrajina biti slomljena za svega nekoliko dana – čak i da neće doći do velike potrebe da Rusija aktivira svoje devizne rezerve. Dvije stvari su mu pošle po zlu: kampanja u Ukrajini se ne odvija kako je planirao, i zamrznut mu je pristup polovici deviznih rezervi. To Rusiju stavlja u vrlo neugodnu poziciju, iako je i tako poprilično opasna”, kaže Kotarski.

