Koliko vojnika je Rusija izgubila dosad u ratu u Ukrajini?

Malo je vjerojatno da će se ruska vojska vratiti u punu snagu u skorijoj budućnosti nakon što je pretrpjela značajne gubitke u ratu u Ukrajini tijekom protekla četiri mjeseca, piše istraživačko izdanje iStories.

Prije nego što je Rusija napala Ukrajinu 24. veljače, vojska te zemlje bila je druga najbolja na svijetu. Kao rezultat invazije i zapadnih sankcija, ruska vojska izgubila je svoje prednosti u ljudstvu i opremi, a trebat će joj godine da se od toga oporavi, navode stručnjaci.

Nezavisni vojni stručnjak Pavel Luzin kazao je da je ruska vojna moć do 23. veljače, dan prije početka invazije, “bila nedostižan ideal”.

VEZANE VIJESTI Ukrajinci uništili ruski ratni brod oružjem koje su donirale zapadne zemlje Institut za rat: Sljedeći tjedni su ključni za ruske snage

Rusija je od početka rata izgubila između 2 i 4 posto svoje vojne snage, piše iStories, pozivajući se na najnovije procjene britanskih obavještajnih službi i Glavnog stožera ukrajinskih oružanih snaga. U Ukrajini je ubijeno ili ozlijeđeno između 15.000 i 33.000 ruskih vojnika, prenosi The Moscow Times.

Gubici Rusije za tri mjeseca u Ukrajini usporedivi su s gubicima SSSR-a tijekom desetogodišnjeg rata u Afganistanu, a premašuju gubitke u dva rata u Čečeniji, koji su, prema službenim podacima, iznosili više od 11 tisuća ljudi, navodi se.

“Kad vidimo da Rusija bilježi više od 33.000 nenadoknadivih gubitaka, to znači da je otprilike polovica njih ubijena”, rekao je Luzin.

Gubici uključuju oko 581 generala i visokih časnika, a za njihovu obuku portebno je više godina, kao i sredstava.

Rusko ministarstvo obrane posljednji je put ažuriralo službene brojke o gubicima u Ukrajini 25. ožujka. Tada su priopćili da je u ratu poginuo 1.351 vojnik.

U lipnju je zamjenik Dume Andrej Kartopolov rekao da broj nije ažuriran od tada jer je Rusija “prilično prestala gubiti ljude”. Istraživačko izdanje iStories dodaje da je Rusija također izgubila između 23 i 42 posto tenkova i oko 14 posto oružanih borbenih vozila.

Stručnjaci su također istaknuli da će biti potrebne godine da se ruska vojna moć oporavi, budući da su zapadne komponente i tehnologije korištene u njihovoj proizvodnji sada nedostupne zbog sankcija.

Prema posljednjim podacima Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, do 21.6. poginulo je oko 34.100 ruskih vojnika, a uništeno je gotovo 1.500 tenkova i ko 3.600 oružanih borbenih vozila.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.06 were approximatelyhttps://t.co/yH4X6J6ldA#stoprussia pic.twitter.com/e1y2KfoDQ5