Izvor: REUTERS/Gleb Garanich/ilustracija

Ruska invazija na Ukrajinu traje više od 100 dana, no unatoč nekim skromnim dobicima koje je postigla vojska ruskog predsjednika Vladimira Putina, napredovanje Rusa uglavnom je sporo. Nakon neuspješnog pokušaja zauzimanja Kijeva, ruske trupe fokusirale su se na osvajanje Donbasa.

Kolika je ukrajinska vojska?

Prema Međunarodnom institutu za strateške studije (IISS), Ukrajina je imala 196.600 aktivnih vojnih osoba na dan početka invazije 24. veljače 2022. Među njima je 125.600 kopnenih vojnika, 35.000 zračnog osoblja, 15.000 mornaričkih vojnika i 900.000 rezervista.

Nakon početka invazije taj broj je povećan jer su muškarci u dobi između 18 i 60 godina regrutirani, a drugi civili su se dobrovoljno prijavili da nose oružje. Ukrajina je od tada najavila planove za naoružavanje još milijun građana.

Zemlja također ima paravojne skupine koje se bore protiv Rusije, kao što je kontroverzni krajnje desničarski bataljon Azov.

Nisu poznate točne brojke o gubicima, iako je Rusko ministarstvo obrane u travnju objavilo da je Ukrajina izgubila 23.367 vojnika. Prema tom posljednjem ažuriranju, Rusija je tvrdila da su uništili 134 ukrajinska zrakoplova, više od 2000 tenkova i gotovo 1000 topova. Ti podaci nisu neovisno potvrđeni.

Čime raspolažu Ukrajinci?

Većina ukrajinske vatrene moći je kopnena, a u vrijeme invazije, državaje imala 2000 tenkova, 1960 topova i 2870 oklopnih vozila. Također, članice NATO saveza poslale su pomoć Ukrajini: 10.000 projektila i 120 oklopnih vozila koje je donirala Velika Britanija, 500 projektila zemlja-zrak Stinger iz Njemačke, 90 haubica 120 dronova Phoenix Ghost. SAD je također poslao veliki vojni paket.

Zračna snaga Ukrajine sastoji se od 146 zrakoplova i 42 helikoptera, a mornarica se sastoji od samo dva ratna broda.

S obzirom na to da se Ukrajina još od 2014. bori protiv takozvanih separatista koje podržava Rusija na istoku zemlje, ukrajinske oružane snage dobro su upućene u borbu. Proračun za obranu iznosi između 2 do 5 milijardi dolara.

Kolika je ruska vojska?

Ruska vojska znatno nadmašuje ukrajinsku, s proračunom od 40 do 65 milijardi dolara.

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva kaže da su se obrambeni izdaci Rusije udvostručili između 2005. i 2018. jer je zemlja nastojala modernizirati svoju vojsku.

U vrijeme invazije ruska vojska sastojala se od: 900.000 djelatnog vojnog osoblja na kopnu, moru i zraku, 280.000 vojnika, 165.000 pripadnika zračnog osoblja, 150.000 mornaričkih vojnika te oko dva milijuna rezervista.

Stručnjak za sigurnost, profesor Michael Clarke, procijenio je ranije da se 40% aktivne ruske vojske sastoji od ročnika. Vladimir Putin ranije je zanijekao da se ročnici bore u Ukrajini, ali je njegovo ministarstvo obrane od tada priznalo da su neki imali ulogu u invaziji.

Rusi u dobi od 18 do 27 godina moraju odslužiti 12 mjeseci, ali prema ruskim zakonima ne bi trebali biti u vojnim akcijama. No, i to se promijenilo u travnju ove godine – Putin je pomaknuo dobnu granicu za rusku vojsku, pri čemu je odobrio starijima od 40 godina prijem u vojsku.

Regrutacija plaćenika

Broj vojnika koji je Rusija imala u Ukrajini i oko nje u vrijeme invazije procijenjen je na 190.000. Također, ne treba zaboraviti i na nekoliko stotina plaćenika iz Wagner grupe.

Smatra se da je Rusija morala pozvati i vojnike iz Čečenije, istočne Rusije i Sirije kako bi dodatno ojačala svoje snage. Bliska saveznica Rusije – Bjelorusije – dosad se nije aktivno angažirala u rat, ali je rasporedila svoje trupe uz granicu.

Ukrajina tvrdi da je dosad ubijeno oko 32.500 ruskih vojnika, a Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva procjenjuje da je izgubljena trećina ruskih snaga iz veljače. Rusija je službeno priznala gubitak oko 1300 vojnika, a brojka je objavljena u ožujku.

Brojke nije moguće neovisno potvrditi, no zapadni obavještajci također navode da je u Ukrajini poginulo najmanje pet generala.

Vojni gubici

Rusija ima više od 13.000 tenkova, nešto manje od 6.000 topova i gotovo 20.000 oklopnih vozila. Glavna prednost Rusije je njeno oružje dugog dometa, a zemlja posjeduje više od 500 bacača balističkih projektila. Navodi se da je Rusija koristila i supersonične projektile u napadima na Ukrajinu. Govoreći o zračnoj moći, Rusija ima 1.328 zrakoplova i više od 470 helikoptera. Ruska mornarica raspolaže s 74 razna broda i 51 podmornicom.

Ukrajinci tvrde da su dosad uništili 1434 ruska tenka,3503 oklopnih vozilam 721 topnički sustav, 213 zrakoplova, 179 helikoptera i 13 brodova.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.06 were approximatelyhttps://t.co/oQt3QHcfRw pic.twitter.com/QXwVeIR0yD — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) June 14, 2022

Najveća ruska prijetnja Ukrajini i ostatku svijeta su njezine zalihe nuklearnog oružja. Vladimir Putin je početkom ožujka povisio razinu pripravnosti za ruske nuklearne snage, piše National World.

