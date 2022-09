Podijeli:







Izvor: REUTERS/Toby Melville

Sportske utakmice zakazane za petak uglavnom su otkazane, uključujući nogometne utakmice u Engleskoj nogometnoj ligi i Sjevernoirskoj nogometnoj ligi. Što se tiče premierligaških utakmica zakaznih za vikend, odluka se tek treba donijeti u petak.

Utrke konja su prekinute, a otkazana je i testna utakmica između Engleske i Južne Afrike prekinuta.

Šesta etapa biciklističke utrke Tour of Britain, koja je bila na rasporedu u petak, neće se održati, a neće se igrati ni BMW PGA prvenstvo u golfu.

Očekuje se nastavak kazališnih predstava diljem Ujedinjenog Kraljevstva uz odavanje počasti minutom šutnje. Ceremonija dodjele Mercury Music Prizea otkazana je u četvrtak navečer nakon što su neki nominirani već stigli na nastup, javlja BBC.

Svjetski poznati festival klasične glazbe BBC Proms otkazao je svoje događaje u petak 9. rujna i svoju Last Night of the Proms zakazanu za subotu 10. rujna, u znak poštovanja prema kraljici.

