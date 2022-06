Podijeli:







Izvor: Sputnik/Maxim Blinov/Kremlin via REUTERS

Nakon pada Severodonjecka, postavlja se pitanje koji bi mogao biti sljedeći potez ruskog predsjednika Vladimira Putina kada je riječ o ratu u Ukrajini i politici prema Europskoju uniji, NATO-u i SAD-u.

Koje su neke od strateških, ekonomskih, taktičkih i vojnih prednosti koje Putin smatra da ima? Prvo, Putin ima veličinu i kvantitetu na svojoj strani u ratu protiv Ukrajine.

Bez obzira na herojski otpor ukrajinskih snaga, to ne može trajati beskonačno, osobito jer broj žrtava raste iz dana u dan, a zalihe oružja i logistike se iscrpljuju.

Putin bi mogao iskoristiti hranu i energiju za podjele

Drugo, Putin bez sumnje uviđa, s pravom ili ne, slabosti i nedostatke u zapadnom savezu koji se s vremenom neće moći obuzdati i mogu se iskoristiti. U tom kontekstu, mogao bi iskoristiti hranu i energiju za podjele u savezu.

Europa je ovisna o ruskom plinu i nafti, a cijene benzina divljaju diljem svijeta, što bi mogao biti problem za Zapad i predsjednika SAD-a Joe Bidena i njegovu podršku na koju bi mogla utjecati inflacija koja bi mogla imati učinak na američka izdvajanja za rat u Ukrajini.

Što je s hranom? Uz izbijanje masovne globalne gladi i nestašice hrane, implikacije za migracije su jasne. S pet milijuna raseljenih Ukrajinaca i znatnim brojem njih koji traže utočište u Poljskoj, Rumunjskoj i drugi državama, glad će natjerati sve više ljudi da pronađu sigurnost i opstanak u Europi i SAD-u, a Zapad se možda neće moći nositi s tim.

Treće, Putin je svejstan toga da je SAD prisiljen planirati rat na dva fronta – protiv Rusije i Kine. The Hill piše da takva strategije može ići na ruku ruskom lideru i podsjeća da su Napoleon i Hitler u konačnici poraženi jer su se upustili u ratove na dva fronta, napadom na Rusiju 1812. i SSSR 1941. godine. Kina je stoga strateško bogatstvo, ali i tržište za rusku energiju.

Četvrto, Putin vjerojatno vidi i velike podjele u SAD-u oko gotovo svakog pitanja, zbog čega američka moć i sposobnost da utječe na događaje može biti ograničena.

Peto, Putin ima još jednu prednost. Litva je nametnula Rusiji određene sankcije blokirajući određene proizvode i usluge Kaliningradu, ruskoj enklavi na Baltiku. EU to može riješiti, no implicitne vojne prijetnje Rusije već su dovele do snažnih reakcija na Baltiku.

Jedina vojna prednost Rusije u odnosu na NATO

Premijerka Estonije Kaja Kallas izjavila je da je obrambena strategija NATO-a za njenu zemlju takva da bi njena zemlja mogla biti “izbrisana s karte”. Osim toga, Putin bi se mogao osloniti i na glavnu i jedinu vojnu prednost koju Rusija ima nad NATO savezom, a to je brojčana nadmoć u nuklearnom oružju kratkog dometa.

Očekuje se da bi NATO na summitu u Madridu ovog tjedna mogao predstaviti novi strateški koncept, no postavlja se pitanje hoće li se taj koncept moći suprotstaviti onome što Putin vjeruje da su njegove prednosti?

Kako piše The Hill, Putinove prednosti nisu nužno tako jake i vrijedne kako on to voli vjerovati, ali Zapad mora pokušati razumjeti zašto ruski lider vjeruje da je vrijeme na njegovoj strani.

