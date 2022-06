Podijeli:







Izvor: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Bliži se 100. dan ruske invazije na Ukrajinu, a ruske snage preusmjerile su fokus na istočni dio države. Diljem Donbasa vode se teške borbe, a posebno je teško stanje u Sjeverodonjecku koji je, kako je javio regionalni guverner luhanske oblasti Serhij Hajdaj, teško stradao i većinski u ruskim rukama.

Jedno od pitanja koje se postavlja jest i hoće li se ruski predsjednik Vladimir Putin zaustaviti u slučaju da njegove trupe zauzme istok Ukrajine, odnosno regije Donjeck i Luhansk.

To i konačni cilj Rusije analizirao je BBC-jev Steve Rosenberg. On navodi da čak i ako se Rusija privremeno zaustavi, to ne znači da bi došlo do trajnog prekida vatre i agresije.

“Kažu da leopard ne mijenja svoje točke, pa pretpostavljam da neće ni predsjenik Rusije”, piše Rosenberg za BBC.

U govorima i člancima Vladimir Putin je jasno dao do znanja da Ukrajinu ne vidi kao suverenu naciju. Naprotiv, on je promatra kao teritorij koji povijesno pripada moskovskoj orbiti.

Nakon pokretanja svoje “specijalne vojne operacije”, čini se da je čelnik Kremlja očekivao da će vlada u Kijevu brzo pasti. Čak je pozvao ukrajinsku vojsku da ustane i zbaci ukrajinsko vodstvo. To se nije dogodilo.

Iako su se njegove trupe morale povući iz Kijeva i okolice, to ne znači da je Vladimir Putin odustao od ideje da stavi Ukrajinu pod utjecaj Moskve suočene sa zapadnim sankcijama.