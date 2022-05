Kissinger: Poraz Rusije bio bi štetan za Zapad

Podijeli:







Izvor: John MACDOUGALL / AFP

Američki diplomat Henry Kissinger (99) pozvao je Zapad da prestane pokušavati poraziti Rusiju u Ukrajini, piše Telegraph. Kissinger strahuje da bi nastavak sukoba mogao uzrokovati još veći rat u Europi.

Kissinger je poziv uputio Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) te ocijenio da bi poraz Rusije bio štetan za Zapad. Kaže da bi to značilo dugoročnu destabilizaciju Europe.

“Pregovori moraju početi tijekom iduća dva mjeseca jer će se inače stvoriti tenzije preko kojih se neće moći tako lako prijeći. Idealno bi bilo da linija razdvajanja bude povratak na prethodno stanje stvari. Inzistiranje na ratu poslije ta dva mjeseca ne bi dovelo do slobode Ukrajine, već do novog rata protiv same Rusije”, rekao je Kissinger.

Kissinger smatra da bi Ukrajina trebala biti tampon zona, a ne granična država, prenosi Index.

