Izvor: N1

Kira Rudik, zastupnica u ukrajinskom parlamentu, putem video veze gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala razvoj situacije u Ukrajinii.

“Bitka za Sjeverodoneck još se vodi. Taj je grad važan jer je jedan od najvećih gradova na ukrajinskom teritoriju. Ako ga Rusi zauzmu, to će biti velika strateška pobjeda za njih. S druge strane, ukrajinska vojska im ne dopušta da idu naprijed i dobivamo na vremenu kako bismo dobili što više oružja od zapadnih saveznika”, rekla je Rudik.

Kako navodi, problem je u tome što su tek nedavno počeli dobivati oružje koje im je obećano.

“Rat traje već više od tri mjeseca, no oružje koje su nam obećavali od samog početka dobivamo tek sada. To je ključni trenutak, jer jedini problem je manjak oružja. Imamo dovoljno ljudi, motivacije i odlučnosti. Ipak, katkada se borimo goloruki”, rekla je Rudik.

‘Putin granatira sela’

“Svaki treći metak koji se ispaljuje na moj narod direktno je plaćen od strane Europske unije. Sankcije koje bi trebale naštetiti ekonomiji će biti stavljene u funkciju tek krajem godine. Još šest mjeseci europske zemlje će nastaviti kupovati rusku naftu, a on će nastaviti ubijati ukrajinski narod”, rekla je.

Pita se tko će jamčiti da će Putin održati svoja obećanja.

“Korak po korak, on reže dijelove Ukrajine. Rat u Ukrajini zapravo traje već osam godina. Ne vidim razlog zašto bi sada to prestao činiti, čak i kada bi došlo do mirovnog sporazuma. Nema niti jedne svjetske sile koja će natjerati Putina da održi riječ”, rekla je.

Komentirala je i situaciju u Kijevu.

“Oko Kijeva se svakodnevno čuju sirene za uzbunu. Ruske granate pogađaju različite gradove u Ukrajini. Ponekad te rakete pogađaju sela bez ikakvog razloga. Putin želi da se nigdje u našoj zemlji ne osjećamo sigurno. Živimo pod konstantnom prijetnjom napada”, rekla je.

