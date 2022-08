Kina dignula borbene avione, Pelosi se oglasila nakon što je stigla na Tajvan

Predsjednica američkoga Kongresa Nancy Pelosi doputovala je u utorak na Tajvan, unatoč oštrim upozorenjima Kine, što je u posljednjih 25 godina prvi posjet toj otočnoj državi jednog američkog dužnosnika na najvišoj razini.

Boeing C-40C američkih vojnih snaga kojim je doputovala Pelosi sletio je u zračnu luku Songshan u Taipeiju. To je početak treće, i najkontroverznije, etape njezine azijske turneje po pet zemalja.

Pelosi i članovi njezina izaslanstva, zastupnici Demokratske stranke sastali su se s tajvanskim ministrom vanjskih poslova Josephom Wuom i Sandrom Oudkirk, ravnateljicom Američkog instituta na Tajvanu, koji de facto služi kao američko veleposlanstvo.

Posjet je realiziran unatoč žestokom protivljenju Pekinga, koji polaže pravo na suverenitet nad tim otokom te u dogledno vrijeme kani preuzeti upravu na teritoriju Tajvana.

Our visit is one of several Congressional delegations to Taiwan – and it in no way contradicts longstanding United States policy, guided by the Taiwan Relations Act of 1979, U.S.-China Joint Communiques and the Six Assurances.