Kijev: Nakon referenduma ne postoji šansa za diplomatsko rješenje

Izvor: STR / UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Bilo kakvi referendumi o pridruživanju ukrajinskih teritorija Rusiji uništili bi svaki preostali prozor za pregovore Kijeva i Moskve, rekao je u utorak glasnogovornik Ureda ukrajinskog predsjednika.

“Bez referenduma, još uvijek postoji najmanja šansa za diplomatsko rješenje. Nakon referenduma – ne”, rekao je Serhij Nikiforov, a prenosi medij Liga.net.

vezana vijest Separatisti objavili kada će održati referendum o aneksiji

Nikiforov je reagirao na planove za referendume o formalnom pridruženju Rusiji koje su u utorak predstavili dužnosnici koje su Rusi imenovali u četiri okupirane ukrajinske regije.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak napisao je da bi u slučaju bilo kakvih referenduma trebalo pojačati ekonomske sankcije Rusiji, ali i opskrbu oružja Ukrajini, uključujući projektile ATACMS koji imaju veći doseg nego bilo koji sustav oružja koji trenutno posjeduje Ukrajina.

“Kremlj se protivi snabdijevanju modernih tenkova i ATACMS-a Ukrajini? Vrijeme je da ih dobijemo”, rekao je Podoljak.

Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba poručio je da referendumi neće promijeniti činjenicu da je Rusija agresor.

“Rusi mogu činiti što god hoće. No to neće ništa promijeniti”, rekao je Kuleba u New Yorku nakon sastanka s američkom veleposlanicom pri UN-u Lindom Thomas-Greenfield.

“Rusija je bila i ostaje agresor koji ilegalno okupira dijelove ukrajinske zemlje. Ukrajina ima svako pravo osloboditi svoje teritorije i nastavit će ih oslobađati bez obzira na to što Rusija govori”.

U očito koordiniranom potezu, proruski dužnosnici najavili su referendume od 23. do 27. rujna u regijama Luhansk, Doneck, Herson i Zaporižja koje čine oko 15 posto ukrajinskog teritorija ili veličine kao Mađarska.