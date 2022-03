Poznati šahovski velemajstor i kritičar ruskog režima Gari Kasparov napisao je na Twitteru kako smatra da će ruski predsjednik Vladimir Putin upotrijebiti nuklearno oružje samo u jednom slučaju.

Ako bude siguran da neće biti odgovora na taj potez.

Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov jučer je, podsjetimo, izjavio kako će Rusija nuklearno oružje upotrijebiti samo ako bude “egzistencijalno ugrožena”.

Kasparov piše i kako bi svaki zapovjednik ruske podmornice trebao biti svjestan toga da će biti eliminiran istog časa kad ispali takvo oružje.

The only risk of Putin using a nuclear weapon in Ukraine is if he & his minions are sure there will be no response. Every Russian sub commander should know they will be eliminated instantly should they fire one.