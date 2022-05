Ako je suditi prema podacima NATO-a o broju zrakoplova koji čuvaju nebo saveznika, istok Europe može biti siguran.

“Kao odgovor na rusku invaziju, NATO svakog trenutka na istoku Europe ima najmanje 30 zrakoplova saveznika na nebu”, navodi se na službenom profilu NATO-a na Twitteru.

In response to Russia’s invasion of #Ukraine, NATO has up to 30 aircraft on patrol at any moment.



To deter any potential aggression against Allies, #NATO is deploying an unprecedented mix of fighter jets, reconnaissance aircraft and support planes ✈️ pic.twitter.com/zQW35paSv8