Najprometnija europska zračna luka Heathrow u ponedjeljak ujutro je naredila otkazivanje 10 posto letova kako bi se izborila s nagomilanom zaostalom prtljagom do koje je došlo zbog kadrovske krize.

Nedostatak radnika stvara u ovoj zračnoj luci kaos već tjednima, a ovog vikenda je eskalirao zbog čega je jutros otkazano oko 90 letova kako bi se oslobodili terminali 2 i 3. Time je izravno pogođeno 15 000 putnika.

If you are missing your luggage it’s probably at Heathrow pic.twitter.com/1ks0XMu8Ig