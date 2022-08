Kandidat za britanskog premijera Sunak obećao smanjenje poreza na dohodak

Podijeli:







Izvor: REUTERS/John Sibley

Jedan od kandidata za sljedećeg britanskog premijera i bivši ministar financija Rishi Sunak obećao je srezati osnovnu stopu poreza na dohodak za 20 posto do 2029. godine, što bi moglo imati dvojake dijametralno suprotne ishode.

Sunak, nekoć favorit za zamjenu Borisa Johnsona kada je pomogao navigirati gospodarstvo kroz pandemiju covida-19, teško konkurira svojoj protukandidatkinji, ministrici vanjskih poslova Liz Truss koja je obećala momentalno smanjiti porez.

Sunak je rekao da je i dalje usredotočen na rješavanje problema s inflacijom, no kada to riješi, uslijedit će već najavljeni plan o smanjenju poreza na dohodak za jedan peni u 2024. te za još tri penija do oko 2029. godine. Ta dva poteza smanjila bi poreza na dohodak s 20 na 16 penija.

Sunak je rekao da bi taj plan bio najveće smanjenje poreza na dohodak od vremena Margaret Thatcher. „To je radikalna vizija, ali u isto vrijeme realistična”, rekao je u nedjelju, dan prije no što su članovi Konzervativne stranke trebali početi zaprimati svoje glasačke listiće za biranje novog čelnika stranke.

Sunak je u ponedjeljak rekao da će financirati smanjenje poreza rastućim gospodarstvom i discipliniranom javnom potrošnjom.

Britanska potraga za novim premijerom započela je 7. srpnja nakon što je Johnson bio prisiljen dati ostavku nakon višemjesečnih skandala. Konzervativci su suzili izbor kandidata na Truss i Sunaka, a odluka članova stranke bit će 5. rujna.

S obzirom na najvišu inflaciju u 40 godina od 9,4 posto te zastoj u rastu gospodarstva, te teme su prevladavale u ranim fazama političke utrke. Sunak tvrdi da bi Trussičin plan da obrne povećanje doprinosa za socijalno osiguranje te odustane od planiranog povećanja poreza na dobit dodatno potaknuli i ubrzali inflaciju. „Ne mislim da bi bilo pametno upustiti se u prekomjerno zaduživanje u trenutku kada su inflacija i kamatne stope već u porastu”, rekao je Sunak.

Kazao je kako bi svaki peni smanjene stope poreza na dohodak koštao oko šest milijardi funti godišnje, što je brojka za koju je rekao da će i dalje omogućiti pad razlike između britanskog duga i BDP-a ako gospodarstvo bude raslo u skladu sa službenim prognozama.

Truss tvrdi da je smanjenje poreza potrebno sada kako bi se gospodarstvu dao poticaj. Nedavna anketa koju je proveo You Gov pokazala je da Truss ima 24 boda prednosti nad Sunakom među članovima Konzervativne stranke.

