Izvor: N1

Gost Novog dana bio je Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, koji je komentirao tijek ruske invazije na Ukrajinu.

“Što se tiče stanja, stvarno mislim da u ova zadnja tri mjeseca nije baš bilo nekih lakih borbi, sve su borbe bile teške, ali posebice ovih dana kad su Rusi koncentrirani na prodoru s ciljem potpunog zauzimanja jedne od tih oblasti o kojima su razmišljali od početka. Tamo se sad stvarno vode najžešće borbe”, rekao je Kamenjeckij.

Ističe da je Ukrajina sad otprilike u istom stanju kao Hrvatska 1994. godine.

Objasnio je da zemlja ima 24 oblasti, koje su kao županije. “Od njih su Rusi trenutno u velikoj ili većoj mjeri zauzeli četiri. Dakle, isto kao Hrvatska početkom devedesetih, izgubili smo otprilike 20 posto svoga teritorija, a radi se o Luhanskoj, Donjeckoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. Sad rusi pokušavaju najsjeverniju od njih, Luhansku oblast, potpuno zauzeti i tamo su najžešće borbe u gradu Severodonjecku. Na tim se mjestima vode najžešće borbe, zato što je to ravnica. Međutim, prema jugu i prema Hersonu ukrajinska vojska prelazi u kontraofenzive i pomalo vraća pod kontrolu Ukrajine naš teritorij”, rekao je Kamenjeckij.

“Zelenski opomenuo stanovnike Kijeva”

Profesor s kijevskog instituta istaknuo je i da je Ukrajina velika zemlja te da se u dijelovima živi normalno te da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opomenuo stanovnike Kijeva. “Kad su bila žestoka granatiranja Zadra ili Šibenika, u Zagrebu su ljudi normalno živjeli i to je izazivalo neka pitanja kod onih koji su gledali takvo stanje i upravo je to i kod nas. Čak smo mi, kao Kijevljani, dobili opomenu našega predsjednika. Naime, zadnja nedjelja svibnja je Dan grada Kijeva, a predsjednik je zamjerio što su Kijevljani okupljeni u centru grada i nasmijani, dok se na istoku zemlje vode žestoke borbe i pitao je li to vrijeme za slavlje. Situacija je, dakle, poprilično različita u regijama, ali mi smo, bez obzira na sve, svi zabrinuti zbog te situacije”, rekao je Kamenjeckij.

Što se sankcija tiče, Kamenjeckij je rekao da je pitanje hoće li pomoći sankcije ili otpornost ukrajinske vojske prema ruskoj agresiji. “Kao indikaciju ja mogu predložiti pitanje – kad će taj prodor Rusa ili okupacija stati ili oni početi povlačenje? Tek kad se to dogodi, možemo reći da je proradilo nešto od toga, ili sankcije ili isporuke oružja Ukrajini”, rekao je Kamenjeckij.

O oružju koje Ukrajina dobiva

Govoreći o oružju koje Ukrajina dobiva od Zapada, Kamenjeckij je rekao da se zapadne zemlje boje da to Ukrajina ne iskoristi protiv Rusije na njihovu teritoriju. “To je bezveze, jer se i pištoljem može gađati ruski teritorij ako se dođe na granicu. Mala je razlika između oružja za napad i oružja za obranu. Sada mi sigurno nećemo gađati niti Moskvu niti Krim, ali radi se o raketama koje je tražila Ukrajina, koje imaju domet do 300 kilometara, to je operativno taktička raketa, a s njima se može gađati zapovjedne centre i mjesta gdje Rusi zaprimaju svoje rezerve”, rekao je Kamenjeckij.

Što se samih sankcija tiče, Kamenjeckij je rekao da prema svim informacijama koje dobiva, one nemaju velikog utjecaja. “Ipak, pojedinci u Rusiji kažu da osjećaju neke negativne tendencije u gospodarstvu, ali kompletno pitanje isto kao i u mojim prethodnim tezama, ako mi možemo zapaziti da je Rusija smanjila način prodora ili počela više govoriti o pregovorima, to znači da sankcije ipak rade, ali svjestan sam da je to mač s dvije oštrice, znam što to znači i drugim zemljama koje uvode te sankcije”, rekao je Kamenjeckij.

