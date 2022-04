Kako zapadni obavještajci vode psihološki rat protiv Putina

Podijeli:







Zapadne obavještajne agencije su nakon ruske invazije na Ukrajinu povele psihološki rat protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je i sam bivši obavještajac, piše CNN u analizi.

Sjedinjene države i saveznici stvaraju sliku demoralizirirae i disfunkcionalne ruske vojske koja trpi katastrofalne gubitke na bojištu, a u isto vrijeme u javnost odašilju viziju rastućih političkih tenzija u Kremlju.

Tvrde da je ruski lider izoliran, da prima loše savjete i da ne dolazi do točnih informacije o tome koliko loše njegov rat u Ukrajini zapravo ide, navoodi CNN.

Sprečavaju Putina da definira ratni narativ

Na taj način zapadne vlade sprječavaju Putina da definira glavni narativ rata. To su napravile i prije početka rata, kad su ispravno predvidjele da će Putin pokrenuti totalni napad na Ukrajinu, unatoč činjenici da su mnogi geopolitički analitičari tvrdili suprotno.

Radi se o teškoj poziciji za ruskog predsjednika, koji je u prošlosti često koristio metode informacijskog rata, a naročito dok se pokušao umiješati u izbore u SAD-u i Velikoj Britaniji.

Posebno je zanimljivo da zapadni obavještajci u javnost daju veliku količinu deklasificiranih procjena, što Putinu, bivšeg časnika KGB-a, zasigurno nije ugodno. Ostavljaju otvorenom mogućnost da zapadni špijuni imaju detaljan uvid u tijek rata, ali i interne politike Kremlja, što vjerojatno čini Putina bijesnim i moglo bi stvoriti nove pukotine u njegovom režimu, navodi se u analizi.

Iznenadili i same obavještajce

Spremnost zapadnih vlada da otvoreno govore o onom što vide u Kremlju iznenadila je i mnoge bivše obavještajce.

“To čini nervoznima mnoge profesionalce u obavještajnim službama, pa čak i bivše poput mene. Za nas je, naravno, vrlo uobičajeno da štitimo svoje izvore i metode”, rekao je za CNN Steve Hall, bivši CIA-in šef za operacije u Rusiji.

Dio intrige vezan uz američki obračun s Putinom potiče iz same prirode rada obavještajne zajednice. Autsajderi, naravno, ne mogu neovisno procijeniti točnost informacija koje u javnost guraju obavještajci, što znači da javnost ne zna otkud ili od koga te informacije dolaze. No to je i cijela poanta – o tome su sad i Rusi prisiljeni nagađati, prenosi Index.