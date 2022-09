Podijeli:







Izvor: Daniel LEAL / AFP, Ilustracija

Britanska kraljica Elizabeta bit će pokopana u ponedjeljak u 19.30 sati po tamošnjem vremenu, 20.30 po srednjoeuropskom, u kapeli svetog Jurja u dvorcu Windsor. Sve ćemo uživo pratiti u N1 programu. Danima pratimo Dane žalosti i protokol kojim se odaje počast preminuloj kraljici koja je vladala punih 70 godina. Kada je riječ o samom pogrebu, pred Scotland Yardom je najkompliciranija operacija ikada u Velikoj Britaniji.

Gošća u studiju Novog dana je novinarka i urednica Nada Mirković koja je u nas jedan od najboljih poznavatelja prilika na britanskom dvoru.

“Očekivala sam da će Englezi odavati počast svojoj kraljici, ali ne u toj mjeri. Stvorila se cijela scena. Prodaju se i narukvice iz reda za čekanje na eBayu. Mislim da je to logično. Budući da živimo u vrijeme previranja i kriza, netko tko je bio simbol neke stabilnosti i tradicionalnih britanskih vrijednosti koje se gube i u britanskom društvu, a kraljica je to zastupala i garantirala. Odavanje počasti kraljici je odavanje počasti onome što je suština britanskog društva. To su izrazi ljubavi prema svojoj domovini ali i neka neizgovorena želja da se ništa ne promijeni”, kazala je Marković.

Kralj Charles III će skresati troškove dinastije

Kralj Charles III. proteklih se dana suočio s teškim zadatkom, osim osobne boli i tuge zbog smrti majke, morao je preuzeti ulogu poglavara nacije. Mirković ne smatra da će zaokrenuti majčin put. Izvjesno je da će smanjiti troškove a već je i krenuo s otpuštanjima osoblja.

“Nitko je neće nadmašiti. Kralj Charles je imao nedavno neki ispad, pred njim jesu sad napori, nije lako stalno se izlagati naporima i javnosti ali svejedno to se kraljici ne bi nikad dogodilo. Iako, on se priprema od rođenja a znamo da se kraljica nije imala vremena kad pripremiti. Ona je imala stabilnost i nepokolebljivost”, kazala je Mirković pa dodala:

“Ne vjerujem da će on u vremenu velikih društvenih kriza raditi nešto što će ugroziti Monarhiju. Kad je slavio 70 godina dao je jedan intervju. Na pitanje kakav će biti kralj i hoće li otvoreno izražavati društvene vrijednosti koje zastupa kratko je odgovorio – toliko glup nisam. Dakle on zna da kao prijestolonasljednik ima drukčije prerogative nego kao kralj. Smanjivat će broj ljudi i dosta se pisalo o tome. U kući kraljice majke otpustio je velik broj ljudi i u tim redovima je velika tuga jer su očekivali da će znati cijeniti njihovu posvećenost. No on mora i namjerava smanjiti dinastičke troškove i broj ljudi. Oni imaju jako puno imanja i dvoraca, a svaka palača ima svoje osoblje. Bit će veliko renoviranje Buckinghamske palače. Poznato je da je Jackie Kennedy kada je bila u posjetu Buckinghamske palače rekla da to izgleda kao zapušteni provincijski hotel. Stava su da su to sve kulturne vrijednosti koje treba sačuvati. Neke će palače pretvoriti u muzeje i otvoriti za javnosti. Opći je dojam za sad da će skresati troškove.”

Izraz “Megzit” je ženomrstvo

“Kad se sve zbroji i oduzme, biti član britanske kraljevske obitelji je dosta teška sudbina. William se toga prihvatio kako treba i uz njega njegova supruga Catherine. Kao što smo vidjeli, Harry i Meghan nisu bili spremni na tu vrstu žrtve, na život u akvariju pod neprestanom prismotrom tabloida koji od početka nisu bili skloni Meghan. Harryja je to izluđivalo jer je bio opsjednut time da su mediji odnosno tabloidi paparazzi koji ne poštuju tuđu privatnost, ubili njegovu majku Dijanu. Smatrao je od zaruka s Meghan prvom dužnošću da joj osigura da ju ne progone, da ju se ne stavlja pod lupom neprestano, a to mu nije uspjelo i to ga je jako uznemiravalo. Mislim da to što su odluku da napuste dvor neki mediji nazvali “Megzit” ima u sebi ženomrstvo. I Harry je rekao da je to mizoginija. Označili su ju kao zlu ženu koja utječe na jednog “bedaka” koji nema svoju riječ, a zajedno su donijeli takvu ulogu”, rekla je Mirković.

