Johnson razgovarao sa Zelenskim, obećao mu slati još vojne pomoći

Britanski premijer Boris Johnson obećao je nastavak vojne potpore Ukrajini u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u nedjelju poslijepodne, prenosi BBC.

“Premijer je istaknuo daljnju predanost Ujedinjenog Kraljevstva radu s međunarodnim partnerima na koordinaciji potpore za jačanje samoobrane Ukrajine”, priopćeno je iz Downing Streeta.

Obojica čelnika naglasila su važnost sankcija u vršenju pritiska na ruskog čelnika Vladimira Putina i osudili su brutalne napade na nedužne civile nakon užasnih bombardiranja Mariupolja, stoji u priopćenju.

Johnson je objavio na Twitteru da je izložio Zelenskiju kako će raditi na promicanju interesa Ukrajine na sastancima NATO-a i G7 ovog tjedna.

“Velika Britanija će nastaviti jačati vojnu, gospodarsku i diplomatsku potporu kako bi pomogla okončati ovaj užasan sukob”, tvitao je Johnson.

I spoke to President @ZelenskyyUa this afternoon to set out how I will be working to advance Ukraine’s interests at meetings of NATO and the G7 this week.



The UK will continue to step up military, economic and diplomatic support to help bring an end to this terrible conflict.