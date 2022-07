Joe Biden opet ima koronu

Američki predsjednik Joe Biden ponovno je u subotu bio pozitivan na covid-19 i otkazat će dva planirana putovanja, ali nema simptome i osjeća se "sasvim dobro".

Biden, koji je bio pozitivan na covid-19 prije devet dana, a potom je ovaj tjedan dva puta bio negativan, “izolirat će se u Bijeloj kući dok ne bude negativan” i otkazuje putovanja u Delaware i Michigan idućih dana, objavila je u subotu Bijela kuća.

Joe Biden je na Twitteru objavio da se to može dogoditi “maloj manjini ljudi”. To je potvrdio i njegov liječnik Kevin O’Connor.

“Nemam nikakve simptome, ali ću se izolirati radi sigurnosti svih ljudi u mojem okruženju. Još uvijek radim, ali ću uskoro nastaviti putovati”, poručio je.

Predsjednik je imao blag oblik covida-19 i mogao je raditi u samoizolaciji jer se cijepio i primao neke terapije.

O’Connor je rekao da je Biden (79) bio negativan zadnja četiri dana te da ga ne planiraju ponovno liječiti jer nema simptome.

Ranije je izjavio da će se Biden redovito testirati za slučaj da se infekcija vrati, što se može dogoditi nekim pacijentima koji su se liječili Paxlovidom, lijekom koji je primao predsjednik.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN