Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP

Više od deset godina mađarski premijer Viktor Orban drži Europsku uniju u neizvjesnosti. Bruxelles do sada nije pronašao način za učinkovito sankcioniranje Orbanovog antidemokratskog preustroja Mađarske. Umjesto toga, iscrpio se u raspravama što i kako dalje s ovom zemljom. S druge strane, Orbanu je taktičkim igrama u više navrata uspjelo zaustaviti određene poteze EU-a ili ucjenjivati Bruxelles vetom kod pitanja vanjske politike ili proračuna.

No sada bi moglo doći do prekretnice za Orbanov režim jer mađarski premijer doživljava otpor na svim frontovima. On je svojim proputinovskim stajalištima potpuno izolirao Mađarsku u EU-u. Posvađao se čak i sa svojom najbližom saveznicom Poljskom. Bruxelles je dosad ostao neočekivano čvrst, ne isplativši Budimpešti zbog optužbi za korupciju financijsku pomoć za suzbijanje posljedica pandemije. Istodobno, odluka o sankcijama protiv Mađarske bi, prema novom mehanizmu u sklopu vladavine prava u EU-u, trebala biti donesena u narednim mjesecima. Iz zaključaka najnovije pravne ekspertize proizlazi da Bruxelles može srezati sve subvencije Mađarskoj. Riječ je o milijardama eura koje su toj zemlji hitno potrebne.

Već postaje očito da je Mađarska suočena s ozbiljnom gospodarskom krizom i da se više ne može održati Orbanov skupi model socijalnog sustava, koji mu je omogućio potporu dobrog dijela stanovništva. Mađarski premijer i njegova stranka Fidesz ostvarili su, doduše, povijesnu izbornu pobjedu u travnju. Ali sada bi, u novoj vanjskoj i unutarnjopolitičkoj konstelaciji, ipak mogao uslijediti početak kraja Orbanovog modela, piše Deutsche Welle.

Protiv antiruskih sankcija

Viktor Orban i njegova vlada do danas nisu nedvosmisleno osudili ruski rat protiv Ukrajine – za razliku od svih drugih članica EU-a. Dapače, za Orbana je Zapad odgovoran za rat i to svojim “friziranjem i iskrivljavanjem činjenica”. Prije nekoliko dana Orban je u jednom govoru rekao kako zapadna Europa mora shvatiti “da joj možda više ne bi trebao biti cilj dobiti rat protiv Rusije, nego uspostaviti mir”.

Orban je više puta optužio EU da financira rat, a ne mir. “Poslovni krugovi” na Zapadu za njega su “ratni huškači”, a “simbolizira” ih, kako kaže, američki burzovni milijarder Georg Soroš. Orban se više puta izjasnio protiv sankcija EU-a protiv Rusije. Kada je patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril trebao biti stavljen na EU-listu sa sankcijama, mađarska vlada je uložila veto. S uspjehom – Bruxelles je s liste skinuo patrijarha koji veliča ratne zločine.

Mora li Orban kod okulista?

Zbog ovakvog prijateljskog stava prema Putinu najmoćnijem čovjeku Poljske, dugogodišnjem Orbanovom savezniku, nacional-konzervativnom potpredsjedniku vlade i šefu PiS-a Jaroslawu Kaczynskom, pukao je film. On je izjavio je da je Orban slijep za ruski rat i zločine u Ukrajini i preporučio mu “da ode okulistu”.

Orbanovo stajalište prema Putinu moglo bi, slično kao u Poljskoj, biti prekretnica za Bruxelles i članice EU-a. Ono bi moglo dovesti do spoznaje da konstruktivni i plodonosni pregovori s mađarskim premijerom u pogledu demokracije, vladavine prava i temeljnih vrijednosti EU-a – više nisu mogući. To bi moglo imati posljedice za Mađarsku. Idućih mjeseci će Europska komisija zajedno sa zemljama članicama morati odlučiti trebaju li Mađarskoj i u kojoj mjeri biti uskraćena financijska sredstva EU-a, jer krši načela vladavine prava. Mađarska je do sada mogla računati na podršku pojedinih država članica protiv Bruxellesa, ali ta podrška više nije sigurna.

100-postotno rezanje pomoći iz razvojnih fondova EU-a

Očekuje se odluka o ukidanju pomoći Mađarskoj jer je novi EU-mehanizam pokrenut krajem travnja – i to prvi put protiv jedne države članice otkako je stupio na snagu početkom 2021. Ovo takozvano pravilo kondicionalnosti olakšava sankcioniranje članice Unije koja krši vladavinu prava. Tu je za donošenje odluke dovoljna obična većina država članica sa 65 posto stanovništva. U ostalim postupcima potrebna je jednoglasna odluka država članica.

U Bruxellesu je prošli tjedan (06.07.) objavljeno pravno mišljenje koje analizira visinu mogućih financijskih sankcija protiv država članica. U ekspertizi se zaključuje da je 100-postotno uskraćivanje EU-ovog novca za razvoj Mađarskoj potpuno opravdano, pa i nužno, jer su kršenja vladavine prava toliko ozbiljna, dugotrajna i sustavna da nijedan jedini euro nije siguran i zaštićen od korupcije i zloupotrebe.

Ovu stručnu analizu naručio je zastupnik stranke Zeleni u Europskom parlamentu Daniel Freund. Naišao je na odobravanje u svim važnim zastupničkim klubovima: u redovima zelenih, socijaldemokrata, liberala, pa čak i u Europskoj pučkoj stranci kojoj je do ožujka 2021. pripadala Orbanova stranka Fidesz. Sada je pitanje ima li Europska komisija političku volju za provedbu onoga što stoji u ekspertizi. Freund u to sumnja – i oštro kritizira predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen. “U brojnim rezolucijama Europskog parlamenta nju se već duže vrijeme optužuje za nedjelotvornost, što je besprimjerno i govori samo za sebe”, rekao je Freund.

Jedna od autorica ekspertize, politologinja i pravnica Kim Lane Scheppele s američkog Sveučilišta Princeton, kaže za DW da je EU na početku imao pravne mehanizme za sankcioniranje Orbana. “No nije bilo političke volje, a jedna od najvećih prepreka tome bila je bivša kancelarka Angela Merkel”, naglasila je Scheppele. “Sada Europskoj komisiji mora biti jasno da su sve državne institucije u Mađarskoj pod Orbanovom političkom kontrolom i da će on nastaviti po starom ako mu se ne uskrati novac EU-a.”

Prosvjedi protiv mjera štednje

Glasnogovornik mađarske vlade Zoltan Kovacs komentirao je ekspertizu riječima: “Ovo najnovije maltretiranje od strane liberalne gomile u Europskom parlamentu je izraz političke zlobe.” Sam Viktor Orban je u govoru 7. srpnja istakao da je Mađarska, prilikom predstavljanja ekspertize u Europskom parlamentu, bila napadnuta na način sličan “intifadi i vivisekciji”. Oporbu je indirektno optužio za izdaju domovine jer je sudjelovala u tome. Iz fondova EU-a trebalo se financirati i povećanje plaća mađarskim liječnicima i učiteljima.

No ti oštri tonovi nisu slučajnost. Mađarska godinama vodi izdašnu socijalnu i poreznu politiku, kojom Orbanova stranka Fidesz osigurava svoju klijentelu i naklonost glasača. Pred parlamentarne izbore u travnju Orban je ponovo dijelio porezne darove i financijsku pomoć. Tome je sada očito kraj. Mađarska vlada je nedavno iznenada ukinula neke socijalne mjere i porezne olakšice, a vjerojatno će uslijediti i druge drastične mjere štednje. Nakon toga su na ulice izašli gnjevni prosvjednici. Dnevni list Nepszava objavio je komentar pod naslovom: “Ovo su znakovi pada”, piše DW.

