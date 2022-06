Ukrajinske snage drže svoje položaje u gradu Sjeverodonecku suočene s granatiranjem i ruskim postrojbama protiv kojih se vode ulične borbe, kazali su dužnosnici, dok Rusija pokušava zauzeti ključni grad za kontrolu nad istočnom Ukrajinom, piše Reuters.

Sjeverodoneck i Lisičansk na suprotnoj strani rijeke Donec zadnja su mjesta pod ukrajinskom kontrolom u luhanskoj oblasti, čije je zauzimanje jedan od ključnih ruskih ratnih ciljeva.

Tajnik ukrajinskog vijeća sigurnosti i obrane Oleksij Danilov rekao je u četvrtak da je situacija u Sjeverodonecku “izuzetno komplicirana” i da su ruske snage usredotočile svu svoju silu na to područje. “Oni ne štede svoje ljude, oni samo šalju ljude kao topovsko meso… oni danonoćno granatiraju našu vojsku”, rekao je Danilov u intervjuu za Reuters.

Ukrajina poručuje da je njena jedina nada za preokretanje situacije u industrijskom gradu više artiljerije jer je Rusija nadmoćna u tom aspektu.

Zapovjednike bojne Svobode u sklopu Nacionalne garde Petro Kusik kazao je da Ukrajinci uvlače Ruse u uličnu borbu kako bi neutralizirali artiljerijsku nadmoć. “Jučer je bio uspješan dan za nas – krenuli smo u protuofenzivu i na nekim područjima smo ih uspjeli potisnuti jedan ili dva bloka. U nekima su nas gurnuli nazad, ali samo za zgradu ili dvije”, rekao je u televizijskom intervjuu. No, rekao je da njegove snage pate od “katastrofalnog” nedostatka protubaterijske vatre.

Reuters navodi da nije mogao neovisno verificirati navode o stanju na bojištu.

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je kako je ukrajinska vojska zauzela nova područja u ofenzivi na hersonsku oblast. Rusu su okupirali većinu hersonske i dijelove zaporiške oblasti.

Predsjednik Volodimir Zelenski je u večernjem obraćanju rekao da je Ukrajina imala “neke pozitivne pomake u zaporiškoj oblasti, gdje uspijevamo poremetiti planove okupatora”. Reuters nije mogao neovisno provjeriti situaciju na terenu u Zaporižju ili Hersonu.

Nova vlast koju je nametnula Rusija po okupaciji planira referendume za pridruživanje Rusiji. Tisuće ljudi izgubilo je život, a milijuni su izbjegli od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.

Gradonačelnik Sjeverodonecka Oleksandr Strjuk rekao je da je oko 10.000 civila još uvijek zarobljeno u gradu – otprilike desetina prijeratnog stanovništva. Zapadno od Sjeverodonecka Rusija napadajući sa sjevera i juga pokušava okružiti ukrajinske snage u cijelom Donbasu.

Rusija je u četvrtak granatirala više od 20 gradova u Donecku i Luhansku, uništivši ili oštetivši 49 kuća, nekoliko proizvodnih pogona, gospodarskih zgrada i željezničku stanicu, priopćila je ukrajinska vojska. Ubijena su dva civila, navodi se. U Soledaru, gradu u blizini rudnika soli i blizu linije bojišnice, zgrade su pretvorene kratere.

Preostali stanovnici, uglavnom stariji, sklonili su se u prepune podrume. Antonina (65) odvažila se vidjeti svoj vrt. “Ostajemo. Ovdje živimo. Ovdje smo rođeni”, poručila je. “Kad će sve završiti?, dodala je.

Devastirana istočna luka Mariupol, pod opsadom ruskih vojnika mjesecima sve dok nije pala, sada je u opasnosti od velike epidemije kolere, priopćilo je u petak britansko ministarstvo obrane. U Hersonu vjerojatno nedostaje lijekova, a Rusija se ima probleme u pružanju osnovnih javnih usluga stanovništvu na okupiranim teritorijima, tvrdi britansko ministarstvo obrane.

