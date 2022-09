Izbori u Italiji: Antimigrantska retorika protiv ovisnosti o stranim radnicima

Podijeli:







Izvor: YARA NARDI / POOL / AFP/Ilustracija

Talijanska krajnja desnica postavila je antimigrantsku retoriku u središte svoje kampanje za izbore 25. rujna, unatoč činjenici da bi se treće najveće gospodarstvo eurozone srozalo bez prekomorske radne snage.

Čelnica stranke Braća Italije Giorgia Meloni i čelnik Lige Matteo Salvini nastupaju s nacionalističkim programom “Prvo Talijani” koji će ih izgleda dovesti do vlasti, s obećanjem da će zaustaviti masovnu migraciju.

Salvini je još na početku kampanje posjetio otočić Lampedusu, mjesto iskrcavanja za mnoge od desetaka tisuća migranata koji svake godine dospiju do talijanskih obala iz Sjeverne Afrike. Poručio je da Lampedusa ne može postati “europski izbjeglički kamp”. “Samo oni s dozvolom trebaju ući u Italiju”, rekao je Salvini u nedjelju na masovnom okupljanju stranke Lige.

Meloni je isticala da ona razlikuje ljude koji bježe od sukoba i ekonomskih migranata. No, u kolovozu su je kritizirali jer je ponovno objavila video silovanja žene, što je navodno počinio tražitelj azila u talijanskom gradu. Video je kasnije uklonjen zbog kršenja pravila na društvenim mrežama. “Nažalost, naša politička rasprava povezuje imigrante s iskrcavanjem… Stvarajući ideju o ogromnim tokovima… Dok je stvarni broj imigranata u Italiji stabilan već desetljeće”, rekao je Maurizio Ambrosini, sociolog sa Sveučilišta u Milanu.

Stavovi političkih vođa u skladu su sa stavovima mnogih Talijana. Čak 77 posto posto stanovništva smatra da su razine imigracije “previsoke”, pokazuje istraživanje YouGova prošlog prosinca za nekoliko novina, što je 10 postotnih bodova više od prosjeka Europske unije. Njihova najveća briga glede imigracije bio je strah od porasta kriminala. To je navelo oko 53 posto ispitanih Talijana, 76 posto birača Braće Italije i 67 posto biračkog tijela Lige.

Demokratska stranka lijevog centra i centar “imigrante smatraju resursom za talijansko gospodarstvo”, rekao je Ambrosini. No, često im je teško to objasniti svojim biračima “pošto je to nepopularna tema, a lakše je voditi raspravu o isključivosti i neprijateljstvu koji su odmah razumljivi”, dodaje.

Slogani u kampanji

Ipak, migranti su potencijalni spas za Italiju koja bi prema službenim podacima mogla izgubiti više od 20 posto stanovništva u idućih 50 godina zbog pada nataliteta. Taj pad prati i opće starenje stanovništva. Nacionalna statistička agencija ISTAT u prošlogodišnjem je izvješću upozorila na “posljedice (ovog trenda) za tržište rada” i “pritisak s kojim će se zemlja morati suočiti” kako bi financirala svoje mirovine i zdravstveni sustav.

Tržište rada uvelike ovisi o imigraciji, osobito za niskokvalificirane poslove u poljoprivredi, građevinarstvu, uslugama kućne njege i ugostiteljstvu. Otprilike 2,5 milijuna legalnih imigranata u Italiji čine više od 10 posto radne snage.

Ta ovisnost razotkrivena je tijekom pandemije koronavirusa, uz opasnost propadanja usjeva, kada su poljoprivrednici iznijeli planove o privlačenju sezonskih radnika iz Rumunjske i Maroka. “Teoretski sam mogao pronaći radnike ovdje u Italiji, ali sada Talijani ne žele raditi u poljima ili vinogradima”, rekao je tada za AFP poljoprivrednik na sjeveru Italije, Martin Foradori Hofstatter.

Salvini je u nedjelju ponudio rješenje da se zaustavi iseljavanje iz mnogih talijanskih sela. “Ne trebaju nam migranti da ponovno naseljavaju sela. Omogućimo Talijanima da plaćaju manje poreza i vidjet ćete kako će ponovno naseljavati ova mala mjesta”, rekao je.

No, Ambrosini upozorava: “Složene teme ne podliježu jednostavnim sloganima izborne kampanje”.

