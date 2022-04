Istekao rok za predaju: Ako Mariupolj padne, bit će najveći ruski dobitak dosad

Podijeli:







Izvor: Alexander NEMENOV / AFP

Rusija je pozvala ukrajinske snage koje se bore u Mariupolju da polože oružje u nedjelju ujutro kako bi spasile svoje živote, ali nema nikakvih informacija nakon što je četverosatni prozor za predaju stupio na snagu u 5 ujutro po srednjoeuropskom vremenu u strateškoj luci na jugoistoku zemlje.

Sirene za zračne napade oglasile su se širom zemlje rano ujutro, što je redovita pojava, a u jutarnjem izvješću ukrajinske vojske navodi se da su ruski zračni napadi na Mariupolj nastavljeni uz “napadačke operacije u blizini morske luke”.

Lokalni mediji izvijestili su o eksploziji u glavnom gradu Kijevu, ali Mikola Povoroznik, zamjenik gradonačelnika grada, rekao je da nije bilo eksplozija i da su sustavi protuzračne obrane spriječili ruske napade.

vezane vijesti UŽIVO Istok Ukrajine pod pojačanom paljbom topništva, čekaju se vijesti iz Mariupolja Zelenski: Ukrajina bi se zbog Mariupolja mogla povući iz mirovnih pregovora

Raketni napad u ranim jutarnjim satima u nedjelju oštetio je infrastrukturu u gradu Brovariju, u blizini glavnog grada Kijeva, rekao je Igor Sapožko, gradonačelnik Brovarija u online objavi. Nije bilo detalja o razmjerima razaranja i mogućim žrtvama.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u subotu da su ruske snage ‘očistile’ urbano područje Mariupolja i da je samo mali kontingent ukrajinskih boraca ostao u divovskoj čeličani. Tvrdnja Moskve da je preuzela kontrolu nad Mariupoljom, poprištem najtežih ratnih sukoba i najgore humanitarne katastrofe, nije se mogla neovisno provjeriti. Bio bi to prvi veći grad koji je pao u ruke ruskih snaga od invazije 24. veljače.

“Uzimajući u obzir katastrofalnu situaciju u metalurškom pogonu Azovstal i vodeći se isključivo humanim načelima, ruske oružane snage nude militantima nacionalističkih bataljuna i stranim plaćenicima od 6 sati ujutro po moskovskom vremenu 17. travnja 2022., da zaustave sva neprijateljstva i polože oružje”, navodi se u priopćenju ministarstva obrane.

“Svima koji polože oružje zajamčeno je da će im životi biti pošteđeni”, navodi se i dodaje da borci mogu napustiti postrojenje “do 10 sati bez oružja i municije (9 po srednjoeuropskom vremenu)”. Iz Kijeva nije bilo odgovora.

Tvornica Azovstal, opisana kao tvrđava u gradu, leži u industrijskom području koje gleda na Azovsko more i pokriva prostor veći od 11 četvornih kilometara a sadrži bezbroj zgrada, visokih peći i željezničkih pruga.

Branitelji grada uključuju ukrajinske marince, motorizirane brigade, brigadu Nacionalne garde i Azovski bataljun – paravojnu jedinicu koju su stvorili krajnje desni nacionalisti koja je kasnije uključena u Nacionalnu gardu. Nije poznato koliko ih je u čeličani.

“Situacija je vrlo teška” u Mariupolju, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski za novinski portal Ukrajinska pravda. “Naši vojnici su blokirani, ranjenici su blokirani. Humanitarna kriza je… Ipak, dečki se brane.”

Ukrajinska vojska je priopćila da su ruski ratni zrakoplovi koji su poletjeli iz Bjelorusije ispalili projektile na regiju Lavova u blizini poljske granice i da je ukrajinska protuzračna obrana oborila četiri krstareće rakete.

Zapadni grad, dosad relativno pošteđen, služi kao utočište izbjeglicama i međunarodnim agencijama za pomoć.

U Mariupolju su novinari Reutersa stigli do divovske čeličane Ilič, jedne od dvije tvornice metala u kojima su se branitelji utaborili u podzemnim tunelima i bunkerima. Moskva je tvrdila da ju je zauzela u petak.

Tvornica je svedena na ruševinu od čelika i miniranoga betona, bez ikakvih tragova branitelja. Nekoliko tijela civila ležalo je raštrkano po obližnjim ulicama.

vezane vijesti Gradonačelnik: Potopljeni brod Moskva bio je jedna od najvećih prijetnji Odesi Zavirite u krstaricu Moskva: Glavni ruski zastrašivač danas je na dnu Crnog mora

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage “potpuno očistile” urbano područje Mariupolja od ukrajinskih snaga i blokirale “ostatke” u čeličani Azovstal, objavila je novinska agencija RIA. U njemu se navodi da su od subote ukrajinske snage u gradu izgubile više od 4000 ljudi.

Zelenski je optužio Rusiju da “namjerno pokušava uništiti sve” u Mariupolju i rekao da je njegova vlada u kontaktu s braniteljima. Nije se osvrnuo na tvrdnju Moskve da ukrajinske snage više nisu u urbanim četvrtima. Također je rekao da će “istrebljenje” boraca u Mariupolju stati na kraj bilo kakvom obliku pregovora s Rusijom.

Intenzivirani napadi nakon potonuća “Moskve”

Rusija je u petak izjavila da će intenzivirati dalekometne udare u znak odmazde za neodređene akte “sabotaže” i “terorizma”, nekoliko sati nakon što je potvrdila potonuće krstarice “Moskva”.

Kijev i Washington kažu da je brod, čije je potonuće postalo simbol ukrajinskog prkosa, pogođen ukrajinskim projektilima. Moskva kaže da je potonuo nakon požara i da je njegova posada od oko 500 evakuirana.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je video na kojem se čelnik mornarice admiral Nikolaj Jevmenov sastaje sa stotinjak mornara za koje se navodi da su članovi posade.

Ako Mariupolj padne, to bi bila najveći dobitak Rusije u ratu do sada. To je glavna luka Donbasa, dviju pokrajina na jugoistoku za koje Moskva traži da se u potpunosti ustupe separatistima.

Ukrajina kaže da je dosad obuzdavala rusko napredovanje na drugim mjestima u regijama Donbasa – Donecku i Luhansku, gdje je najmanje jedna osoba ubijena u granatiranju tijekom noći.

Ukrajina je ostvarila prednost u ranoj fazi rata, djelomično zbog uspješnog raspoređivanja mobilnih jedinica naoružanih protutenkovskim projektilima koje je isporučio Zapad a korišteni su protiv ruskih oklopnih konvoja ograničenih na kretanje cestama zbog blatnih terena. No, čini se da je Putin odlučan zauzeti više teritorija Donbasa kako bi odnio pobjedu u ratu koji je Rusiju ostavio pod sve oštrijim zapadnim sankcijama i s malo saveznika.

Predstojeći krug sankcija Europske unije Rusiji usmjeren je na banke, uključujući Sberbank, kao i na naftu, rekla je čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen za njemački list Bild am Sonntag.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.